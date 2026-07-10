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Así como Hernán Barcos: atacante que jugó en Gremio se sumó a Sporting Cristal para este 2026

Al igual que Hernán Barcos, un delantero que jugó en Gremio ahora se sumó a Sporting Cristal para la temporada 2026 del fútbol peruano.

Luis Blancas
Jugó en Gremio y ahora se sumó a Sporting Cristal para la temporada 2026
Jugó en Gremio y ahora se sumó a Sporting Cristal para la temporada 2026 | Composición: Líbero
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Sporting Cristal sigue firme en su búsqueda de mejorar el rendimiento mostrado en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026, por lo que viene reforzándose de la mejor forma de cara al Clausura. Asimismo, al club celeste se sumará un delantero que pasó por Gremio de Brasil, al igual que Hernán Barcos: estamos hablando de Oliver López.

Sporting Cristal trabaja con sus nuevos refuerzos en La Florida.

PUEDES VER: Sporting Cristal y el once que pretende Roberto Mosquera con los recientes fichajes del 2026

Jugó en Gremio y ahora se sumó a Sporting Cristal para la temporada 2026

Según informó el periodista Gian Franco Zelaya, López terminó su pasantía en Gremio de Brasil, por lo que ahora tendrá que regresar a Cristal para ganarse un puesto en el primer plantel o para jugar en la Liga 3.

“El atacante de Sporting Cristal, Oliver López de 18 años regresó de su pasantía por el Gremiodel Brasileirao”, explicó el comunicador en su cuenta de X, antes Twitter.

Oliver López retornó a Sporting Cristal tras su pasantía por Gremio de Brasil

Oliver López retornó a Sporting Cristal tras su pasantía por Gremio de Brasil

Cabe mencionar que el delantero Sub-18 tiene doble nacionalidad, la peruana y la chilena. Sin embargo, ya formó parte de la selección de Perú en el Sudamericano Sub-17 y en el 2026 disputó la Copa Libertadores con la escuadra celeste.

¿Cómo le va a Oliver López en Sporting Cristal?

Oliver López es un delantero de 18 años con bastante proyección en Sporting Cristal, por lo que, dentro de su experiencia, se sumó a una pasantía en Gremio. Sin embargo, ahora tendrá que esforzarse en las divisiones menores del cuadro rimense para escalar al primer plantel.

Desde su incorporación a la tienda celeste procedente de Academia Cantolao en 2026, ha disputado partidos con el equipo de reserva, con presencia en 1 encuentro de la Copa Libertadores Sub-20 y en 3 de la Liga 3 2026.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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