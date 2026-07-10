Entradas Sporting Cristal vs Garcilaso: precios y dónde comprar para ver debut del Torneo Clausura

Cada vez falta menos para el inicio del Torneo Clausura 2026, donde uno de los partidos más atractivos será el Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso el próximo 17 de julio por la primera jornada. Este encuentro marcará el inicio de la nueva etapa de Roberto Mosquera como técnico del club, que tendrá la dura tarea de mejorar el rendimiento para escalar posiciones en la tabla. Por eso, conoce aquí el precio y dónde comprar las entradas para este emocionante duelo.

Entradas para Sporting Cristal vs. Deportivo Garcilaso: precios y dónde comprar

Estos son los precios de las entradas para el debut de Sporting Cristal ante Deportivo Garcilaso por la fecha 1 del Torneo Clausura 2026 en el Estadio Alberto Gallardo. Los boletos están disponibles en la web de Joinnus.

Popular: S/17.90

Oriente Lateral: S/29.90

Oriente Central Butaca 1955: S/39.90

Palco Platino: S/129.90

Occidente VIP: S/109.90

Occidente Butaca Zona A: S/89.90

Occidente Butaca Zona B: S/79.90

Occidente Butaca Zona C: S/69.90

Occidente Butaca Zona D: S/59.90

Occidente Lateral: S/49.90

Cabe señalar que estos precios corresponden a los boletos generales. Sin embargo, hay un descuento especial para los adultos mayores y niños que deseen asistir al encuentro.

Sporting Cristal anunció el precio de las entradas para partido ante Deportivo Garcilaso

¿Cómo llegan Sporting Cristal y Deportivo Garcilaso al debut en el Torneo Clausura?

Sporting Cristal no tuvo su mejor desempeño en la primera parte de la temporada, en la que terminó ubicado en los últimos lugares de la tabla de posiciones. Por ello, la directiva tomó cartas en el asunto y realizó varios refuerzos: incorporó a Roberto Mosquera como DT y a los jugadores Hernán Barcos, Juan Cuesta y Michael Hoyos, quienes buscan aportar su talento para cumplir los objetivos.

Por su parte, Deportivo Garcilaso llega con un presente muy diferente, ya que tampoco tuvo el mejor arranque. Sin embargo, logró remontar y terminó ubicado en puestos internacionales. Además, cuenta con Beto Da Silva en sus filas, uno de los mejores jugadores del Apertura.