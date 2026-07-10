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Seleccionado peruano ilusiona a hinchas por regresar con Sporting Cristal: "Quiero campeonar"

Sporting Cristal se alista para el inicio del Torneo Clausura y, en medio de sus preparativos, un seleccionado nacional reveló que buscará el título tras volver.

Angel Curo
Seleccionado peruano ilusiona a hinchas por regresar con Sporting Cristal
Seleccionado peruano ilusiona a hinchas por regresar con Sporting Cristal | Composición: Líbero
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Sporting Cristal no descansa en sus preparativos para llegar de la mejor forma posible al Torneo Clausura 2026. Los rimenses tienen que conseguir la mayor cantidad de triunfos posible para escalar posiciones en la tabla. En medio de ello, se ilusionan con la vuelta de un seleccionado peruano, quien ahora confesó su hambre de títulos.

Sporting Cristal y el jugador que pretende que acaba de ser despedido por lesión.

PUEDES VER: Futbolista pretendido por Cristal acaba de ser despedido por su actual club tras lesión: "Finaliza"

Seleccionado peruano ilusiona a hinchas por regresar con Sporting Cristal

Uno de los jugadores que alista su vuelta con Sporting Cristal es Renato Solís. El portero ha estado ausente durante varios meses tras haber sido sometido a una intervención quirúrgica por una dura lesión que sufrió a inicios de temporada. No obstante, ya se encuentra en la etapa final de su recuperación.

Durante una conversación con el área de prensa del club, el golero señaló que ha estado atravesando una fase de impotencia por no haber sido parte del equipo durante estos meses, más aún por los malos resultados. Sin embargo, indicó que, una vez que vuelva a las canchas, aportará para conseguir el título de la Liga 1.

Renato Solís, Sporting Cristal

Renato Solís reveló que está en la etapa final de su recuperación

Lo que quiero es campeonar, sí o sí. Siento mucha impotencia por no poder ayudar dentro de la cancha. Pero una vez que vuelva, voy a dar el cien por ciento para levantar la copa a fin de año, fueron las palabras del guardameta nacional.

Renato Solís se ilusiona con su regreso con Sporting Cristal

Por otro lado, Solís señaló que ya cuenta con el alta quirúrgica, por lo que ya entrena con el club, aunque debe esperar para recibir el alta médica que permita su regreso a las canchas.

“Estoy en una etapa final donde ya tengo el alta quirúrgica. Me falta la alta médica y luego la deportiva para poder jugar. Quiero mostrar todo lo que he estado trabajando durante este tiempo. Sé que ha sido un trabajo invisible, pero también quiero demostrárselo a los hinchas“, indicó.

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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