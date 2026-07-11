Hernán Barcos tras su debut con gol en Cristal: "La carta de bienvenida"

Hernán Barcos tuvo un debut soñado con Sporting Cristal. El experimentado delantero se estrenó con camiseta celeste marcando el gol del empate en el partido ante Bentín Tacna Heroica por los octavos de final de la Copa de la Liga. Los cerveceros clasificaron a la siguiente instancia tras imponerse por 5-4 en la tanda de penales.

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¿Qué dijo Hernán Barcos tras el partido?

En declaraciones para Bicolor+, Hernán Barcos expresó su emoción al poder estrenarse con gol en Sporting Cristal y destacó el resultado obtenido, que les otorga el pase a los cuartos de final de la Copa de la Liga. El 'Pirata', con pasado en Alianza Lima, espera seguir por la senda goleadora de cara al inicio del Torneo Clausura 2026.

“Feliz por la victoria, por la clasificación en realidad, creo que en el juego tenemos que seguir creciendo. Es tal vez el primer partido que jugamos todos juntos, nos estamos conociendo, trabajando muy bien y esperemos el fin de semana llegar de la mejor forma. Es bueno hacer goles, que sea la carta de bienvenida y, sobre todo, que el equipo gane. Es lo más importante”, señaló.

Hernán Barcos anotó en el partido ante Bentín Tacna Heroica

¿Cuándo juega Sporting Cristal por el Clausura?

Los dirigidos por el profesor Roberto Mosquera debutarán en el Torneo Clausura 2026 este viernes 17 de julio, cuando reciban en el Alberto Gallardo a Deportivo Garcilaso. Posteriormente, el 22 de julio enfrentarán en condición de local al Red Bull Bragantino de Brasil por los play-offs de octavos de final de la Conmebol Sudamericana.

Respecto a la Copa de la Liga, los bajopontinos jugarán en cuartos de final contra Sport Huancayo. El 'Rojo Matador' logró llegar hasta dicha instancia luego de vencer por 3-1 a Los Chankas.