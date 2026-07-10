Universitario vs Millonarios EN VIVO: a qué hora juega, alineaciones y dónde ver el partido amistoso
El Estadio Monumental volverá a albergar un enfrentamiento de Universitario, esta vez ante Millonarios, en el amistoso de preparación de cara al Torneo Clausura.
Universitario aprovecha el receso del fútbol peruano para disputar un amistoso internacional frente a Millonarios de Colombia, un compromiso que servirá para medir el nivel del plantel antes del inicio del Torneo Clausura 2026. El encuentro se jugará en el estadio Monumental y permitirá al comando técnico de Héctor Cúper sacar conclusiones de cara al segundo semestre.
PUEDES VER: Canal confirmado para ver partido Universitario vs Millonarios por amistoso en el Monumental
Universitario vs Millonarios por el amistoso 2026
El partido entre Universitario vs Millonarios no solo representará una prueba futbolística para los cremas. También será el escenario del esperado debut ante su hinchada de refuerzos que llegaron para potenciar al equipo en busca del título nacional. Todas las miradas estarán puestas en Gianluca Lapadula, quien podría vestir por primera vez la camiseta merengue frente al público de Ate.
Otro de los grandes atractivos de la jornada será el regreso de dos personajes muy recordados por la afición estudiantil. Fabián Bustos volverá al Monumental, aunque esta vez sentado en el banco visitante como entrenador de Millonarios. Junto a él estará Rodrigo Ureña, volante chileno que dejó Universitario hace meses y que afrontará su primer partido frente a su exequipo.
Universitario recibirá a Millonarios.
Para el conjunto crema, este amistoso forma parte de la planificación diseñada por Héctor Cúper durante la minipretemporada realizada en Campo Mar. El estratega argentino busca consolidar una idea de juego tras asumir el cargo a mitad de temporada y aprovechar estos encuentros para darles minutos a sus nuevas incorporaciones.
Universitario llega luego de disputar un ensayo privado frente a Atlético Grau, compromiso que terminó con triunfo por la mínima diferencia. Ahora el nivel de exigencia será mayor frente a un rival internacional que también utilizará el encuentro para continuar con su preparación competitiva.
Más allá del resultado, el duelo permitirá al cuerpo técnico evaluar el funcionamiento colectivo antes del estreno oficial en el Torneo Clausura, donde Universitario buscará dejar atrás un primer semestre irregular y volver a la pelea por el campeonato. El amistoso frente a Millonarios será la última gran prueba antes del inicio de la competencia.
¿A qué hora juega Universitario vs Millonarios?
En esta nota te damos a conocer los horarios en los distintos países para que no te pierdas ningún minuto del partido de Universitario vs Millonarios:
- Perú, Colombia y Ecuador: 3.30 p. m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 4.30 p. m.
- Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil: 5.30 p. m.
- México: 2.30 p. m.
- Estados Unidos: 4.30 p. m. (Miami y Nueva York) y 1.30 p. m. (Los Ángeles)
- España: 10.30 p. m.
¿Dónde ver Universitario vs Millonarios?
Para ver el amistoso entre Universitario y Millonarios, podrás hacerlo a través de Universitario TV, el canal oficial de YouTube del club crema. Pero será necesario contar con una suscripción activa, la cual tiene un costo de S/15.
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