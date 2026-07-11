Figura de Millonarios desea el tetra de Universitario por encima de Alianza: "Tiene que pelear"

Universitario de Deportes sigue a paso firme en su claro objetivo de consagrarse campeón del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y, con ello, conseguir el ansiado tetracampeonato del fútbol peruano. Sin embargo, la escuadra merengue tiene un fuerte adversario en Alianza Lima, que también busca imponerse y arruinar su buen momento. Tras ello, una figura de Millonarios salió al frente para revelar que desea que el club crema gane por encima del cuadro blanquiazul: estamos hablando de Fabián Bustos.

Figura de Millonarios desea que Universitario salga campeón de la Liga 1 por encima de Alianza Lima

Bustos, quien llegó a Lima para disputar el amistoso ante Universitario como técnico de Millonarios, brindó una entrevista a diversos medios y, en medio de ello, le consultaron sobre el tetracampeonato que puede lograr el club merengue en la temporada 2026, a pesar de que Alianza haya conseguido ganar el Apertura.

Fabián Bustos, técnico de Millonarios, desea que Universitario salga tetracampeón por encima de Alianza Lima

Ante esta situación, el entrenador argentino, de 57 años, señaló que los futbolistas del conjunto crema deben redoblar esfuerzos y luchar para alcanzar el ansiado campeonato, un logro que, sin duda, alegrará a la hinchada merengue.

“Tiene que pelear y tiene que intentar para conseguir el título nacional a fin de año, que es tetracampeonato, que tanto quiere la gente”, afirmó Fabián Bustos, que actualmente dirige Millonarios y fue campeón con Universitario.

Video: Jax Latin Media

Universitario se enfrentará a Millonarios por partido amistoso

Universitario de Deportes enfrentará a Millonarios el sábado 11 de julio, a las 3.30 p. m., en el Estadio Monumental de Ate, en un amistoso que servirá como preparación para ambos equipos antes del inicio de sus respectivas ligas nacionales. El encuentro, que también reunirá a Bustos y a Rodrigo Ureña con la afición crema, será transmitido por TVU en YouTube.