Revelan que Héctor Cúper descartó a futbolista de Universitario por no dar con el peso ideal

La titularidad de Jesús Castillo en Universitario de Deportes parece distanciarse cada vez más. A escasos días del arranque del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, se conoció la razón ajena al ámbito deportivo por la que el entrenador Héctor Cúper habría optado por dejar al volante fuera de sus planes en el once inicial.

Héctor Cúper descartó a futbolista de Universitario por estar subido de peso

La información fue revelada por el comentarista deportivo Diego Rebagliati en el programa Los Reba. Según explicó, el comando técnico realizó un estricto control físico antes y después de las vacaciones, estableciendo objetivos de peso y porcentaje de grasa para todo el plantel.

"Yo tengo un dato. El comando técnico de Cúper pesó a los jugadores de la 'U' antes de darles vacaciones y les fijó un objetivo en términos de peso y porcentaje de grasa. Al regresar, todos volvieron dentro de los parámetros que el comando técnico requería, menos Castillo", afirmó Rebagliati.

Diego Rebagliati reveló que Jesús Castillo fue descartado del once titular de Universitario por estar subido de peso

De acuerdo con el periodista, este habría sido uno de los factores determinantes para que el mediocampista perdiera terreno en la consideración del entrenador argentino, quien incluso ya tendría encaminada la llegada de un refuerzo para esa posición.

"Una de las razones por las que Cúper no cuenta con Castillo y necesita un refuerzo en esa posición —que aparentemente va a ser Requena— es porque Castillo es el jugador que físicamente menos ha evolucionado de acuerdo a lo que el entrenador quería, y el que menos se ha cuidado para llegar a esos números", añadió.

La rigurosidad de Héctor Cúper con la preparación física no es algo nuevo. Durante su etapa en el Inter de Milán, el técnico argentino protagonizó un recordado conflicto con Ronaldo Nazário, luego de cuestionar el estado físico del histórico delantero.

Con este panorama, el futuro de Jesús Castillo en Universitario luce complicado, mientras el club continúa evaluando nuevas incorporaciones para reforzar el mediocampo de cara al Torneo Clausura 2026.

¿Cómo le fue a Jesús Castillo en Universitario?

Jesús Castillo se incorporó a Universitario de Deportes en 2025 y, después de haber sido considerado esa temporada como alternativa de Rodrigo Ureña, en 2026 asumió el rol de volante titular del equipo para el Torneo Clausura, antes de la llegada de Héctor Cúper. Con 39 encuentros disputados, el pivote ya obtuvo el campeonato nacional de la campaña pasada y ahora apunta a conquistar su segundo título en el presente año.