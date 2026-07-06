Héctor Cúper, DT de Universitario, se rinde ante nueva incorporación para el 2026: "Es muy buena"

El plantel de Universitario de Deportes sigue trabajando arduamente en Campo Mar con miras al reinicio de la Liga 1 2026. Como el objetivo es conseguir el título del Torneo Clausura 2026, el equipo sigue las indicaciones de Héctor Cúper, sobre todo quienes recién se han sumado al plantel como flamantes refuerzos de la temporada.

Héctor Cúper llenó de elogios a la nueva incorporación de Universitario

En una entrevista con el programa 'Fútbol como Cancha', el estratega crema fue firme al referirse a la llegada de Gianluca Lapadula. Si bien el atacante se encuentra resolviendo temas personales en Italia, está claro que entrenó con el plantel desde su firma con la institución merengue.

Para Cúper, su llegada ayudará mucho a Universitario, ya que su experiencia en el exterior será clave para darle mayor jerarquía en estas instancias finales. El Bambino espera llegar cuanto antes y acoplarse nuevamente a su nuevo equipo.

"Jugar con doble nueve es muy posible. Todo es parte de la prueba, tenemos una sana competencia interna en la posición de delantero, la incorporación de Gianluca Lapadula es muy buena", declaró Héctor Cúper al programa 'Fútbol como Cancha'.

Gianluca Lapadula ya entrena con Universitario de Deportes

Universitario y su próximo partido de preparación

Universitario de Deportes afrontará un amistoso internacional ante Millonarios de Colombia el próximo sábado 11 de julio a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Monumental de Ate. En este compromiso, el elenco crema tendrá un condimento especial al reencontrarse con ext integrantes del equipo, como el técnico Fabián Bustos y el volante Rodrigo Ureña. Será un momento especial para los hinchas que se harán presentes en el recinto deportivo.