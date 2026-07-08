0
LO ÚLTIMO
Así quedaron los cuartos de final del Mundial 2026

Partido de Universitario en el Monumental sufrió cambio de horario y alerta a hinchas cremas

Universitario de Deportes tenía todo listo para su choque en el Estadio Monumental, pero ahora se reveló que habrá un cambio de horario de último momento.

Diego Medina
Universitario de Deportes tendrá nuevo horario para su próximo partido.
Universitario de Deportes tendrá nuevo horario para su próximo partido. | Foto: X Universitario
COMPARTIR

Universitario de Deportes no deja de trabajar con miras a la reanudación de la Liga 1 2026. El equipo trabaja arduamente bajo la dirección de Héctor Cúper y, por ello, su gran prueba de fuego será ante Millonarios FC de Colombia en un amistoso internacional en el Estadio Monumental. Justamente, ahora se conoció que su choque sufrió un cambio de horario.

Héctor Cúper se rinde ante fichaje de Universitario de Deportes.

PUEDES VER: Héctor Cúper, DT de Universitario, se rinde ante nueva incorporación para el 2026: "Es muy buena"

Partido Universitario vs. Millonarios sufrió cambio de horario

El compromiso internacional entre Universitario y Millonarios de Colombia estaba pactado para las 8.00 p. m. hora local. Sin embargo, el club crema acaba de confirmar de manera oficial que ahora el partido amistoso se llevará a cabo el sábado 11 de julio a partir de las 3.30 p. m. hora local.

A través de las redes sociales de la institución merengue, se pudo conocer en detalle que este choque entre el tricampeón del fútbol peruano y uno de los grandes de Colombia, Millonarios, se enfrentarán como parte de su preparación para la reanudación de sus cotejos oficiales tras el Mundial.

"Nuestro reencuentro en casa. El Duelo Monumental ante Millonarios tiene nuevo horario. ¡Todos a alentar al más campeón este sábado!", se lee en redes sociales de la U.

Universitario

Universitario cambia horario de su partido ante Millonarios.

De esta manera, los hinchas que ya adquirieron sus entradas deben tomar en cuenta el cambio de horario para asistir al Estadio Monumental en este partido amistoso entre Universitario de Deportes y Millonarios. Este cotejo es especial para los merengues, ya que no solo será un reencuentro con la hinchada, sino también con exintegrantes del plantel estudiantil como Rodrigo Ureña y Fabián Bustos.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. River Plate remece el mercado y firmó a futbolista de la selección peruana: "Orgullo peruano"

  2. Miguel Silveira dio el batacazo tras dejar Universitario y firma por rival de Liga 1: "Bienvenido"

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano