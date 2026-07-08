Partido de Universitario en el Monumental sufrió cambio de horario y alerta a hinchas cremas

Universitario de Deportes no deja de trabajar con miras a la reanudación de la Liga 1 2026. El equipo trabaja arduamente bajo la dirección de Héctor Cúper y, por ello, su gran prueba de fuego será ante Millonarios FC de Colombia en un amistoso internacional en el Estadio Monumental. Justamente, ahora se conoció que su choque sufrió un cambio de horario.

Partido Universitario vs. Millonarios sufrió cambio de horario

El compromiso internacional entre Universitario y Millonarios de Colombia estaba pactado para las 8.00 p. m. hora local. Sin embargo, el club crema acaba de confirmar de manera oficial que ahora el partido amistoso se llevará a cabo el sábado 11 de julio a partir de las 3.30 p. m. hora local.

A través de las redes sociales de la institución merengue, se pudo conocer en detalle que este choque entre el tricampeón del fútbol peruano y uno de los grandes de Colombia, Millonarios, se enfrentarán como parte de su preparación para la reanudación de sus cotejos oficiales tras el Mundial.

"Nuestro reencuentro en casa. El Duelo Monumental ante Millonarios tiene nuevo horario. ¡Todos a alentar al más campeón este sábado!", se lee en redes sociales de la U.

Universitario cambia horario de su partido ante Millonarios.

De esta manera, los hinchas que ya adquirieron sus entradas deben tomar en cuenta el cambio de horario para asistir al Estadio Monumental en este partido amistoso entre Universitario de Deportes y Millonarios. Este cotejo es especial para los merengues, ya que no solo será un reencuentro con la hinchada, sino también con exintegrantes del plantel estudiantil como Rodrigo Ureña y Fabián Bustos.