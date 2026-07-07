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Héctor Cúper destacó el impacto que tendrán Lapadula, Guivin y Quiroz en Universitario: "Confianza"

El entrenador argentino no dudó en hablar sobre lo que será Universitario en el Torneo Clausura y confió en el rendimiento de estos tres fichajes.

Antonio Vidal
Héctor Cúper destacó el impacto que tendrán Lapadula, Guivin y Quiroz en Universitario. Foto: composición Líbero/Universitario
Héctor Cúper destacó el impacto que tendrán Lapadula, Guivin y Quiroz en Universitario. Foto: composición Líbero/Universitario
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Universitario viene reforzando el equipo para su participación en el Torneo Clausura de la Liga 1. Los ahora dirigidos por Héctor Cúper buscarán mostrar una mejor versión en esta segunda parte del año, luego de que en el Torneo Apertura terminaran en el cuarto puesto, viendo coronarse a su histórico rival, Alianza Lima. Bajo este panorama, la 'U' viene reforzándose con jugadores como Gianluca Lapadula, Jordan Guivin y Adrián Quiroz. Estos dos últimos, que tuvieron un buen rendimiento durante el Apertura, llegaron al elenco crema para potenciar el plantel.

Héctor Cúper se rinde ante fichaje de Universitario de Deportes.

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Por su parte, Cúper habló sobre estos tres jugadores, resaltando el impacto que tendrán ahora en Universitario. Además, señaló que se están adaptando bien y reconoció que contará con ellos, pues tiene mucha confianza en su desempeño.

Están bien adaptados. Lo que más o menos he pedido, se acoplan. Siempre el inicio es así, el jugador se entrega totalmente y, por parte mía, no les voy a pedir cosas que por ahí sé que les va a costar hacerlas, pero los 3 jugadores que han venido por el momento están bien adaptados y tenemos confianza”, expresó Cúper.

Héctor Cúper confia en el buen rendimiento de fichajes de la 'U'

Héctor Cúper confia en el buen rendimiento de fichajes de la 'U'

Próximos partidos de Universitario

En los próximos días, Universitario tendrá un amistoso contra Millonarios. Esta será una prueba para que Cúper pueda poner a prueba lo que ha realizado en la pretemporada. Tras esto, debutará ante ADT en Tarma por el Torneo Clausura.

  • ADT vs. Universitario | 18 de julio | 1.15 p. m.
  • Universitario vs. Cusco FC | 24 de julio | 8.30 p. m.
  • Cienciano vs. Universitario | 2 de agosto | 6.30 p. m.
  • Universitario vs. Sporting Cristal | 7 de agosto | 8.00 p. m.
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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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