Campeón con Universitario se rindió en elogios ante Messi tras partidazo en el Mundial: "Te amo"

Lionel Messi resultó determinante en el triunfo de la selección argentina frente a Egipto, después de que su equipo se mantuviera en desventaja por 2-0 durante casi todo el desarrollo del encuentro en el Mundial 2026. Luego de ese partido, un campeón con Universitario de Deportes se rindió en elogios ante el astro argentino y le expresó toda su admiración: estamos hablando de Diego Churín.

Futbolista campeón con Universitario elogió a Messi tras victoria de Argentina ante Egipto en el Mundial 2026

Messi utilizó su cuenta de Instagram para publicar fotos del partido que disputó este 7 de julio junto a sus compañeros de Argentina ante Egipto y dejó en claro que durante todo el partido nunca se dieron por vencidos en búsqueda de la clasificación a cuartos de final.

Diego Churín, exfutbolista de Universitario, elogió a Lionel Messi por partido en el Mundial 2026

"Este equipo no baja los brazos nunca. Qué locura lo de hoy, otra vez ¡Este grupo es increíble!", escribió el catalogado como el mejor jugador de la historia por muchos fanáticos del fútbol mundial.

Ante ello, Diego Churín, futbolista que salió campeón con Universitario en la temporada 2025, se deshizo en elogios hacia Lionel Messi por su destacado rendimiento en el partido ante Egipto por el Mundial 2026. "Gracias, gracias, gracias, te amo", manifestó.

Lionel Messi en el Mundial 2026

Lionel Messi llegó a la Copa del Mundo 2026 como vigente campeón de Qatar 2022 y ha sido una pieza fundamental para la selección argentina gracias a su destacado desempeño en cada partido a lo largo de las distintas fases del torneo. Con 8 goles en su cuenta, el futbolista rosarino también se ha convertido en el máximo artillero en la historia de los mundiales, con 21 anotaciones. En la actualidad, disputa los cuartos de final y aspira a conseguir el bicampeonato.

¿Cómo le fue a Diego Churín en Universitario?

Diego Churín se incorporó a Universitario de Deportes en 2025 y sumó 28 encuentros, en los que marcó 5 tantos. Al cierre de la temporada, esos aportes contribuyeron a que el conjunto merengue conquistara el campeonato nacional. No obstante, su desempeño no alcanzó las expectativas de la hinchada ni de la directiva, por lo que terminó dejando el club a comienzos de 2026.