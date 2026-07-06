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Fichajes Liga Peruana de Vóley 2026-27 EN VIVO: llegadas, renovaciones y salidas de los clubes

Los principales clubes de la Liga Peruana de Vóley renuevan sus planteles con miras a la temporada 2026-27. Revisa aquí cómo se mueve el mercado de pases.

Gary Huaman
Revisa cómo se mueve el mercado de fichajes para la Liga Peruana de Vóley 2026-27.
Revisa cómo se mueve el mercado de fichajes para la Liga Peruana de Vóley 2026-27. | Foto: composición Líbero
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El mercado de fichajes de la Liga Peruana de Vóley sigue dejando sorpresas de cara a la temporada 2026-27. Alianza Lima anunció la renovación de dos de sus jugadoras clave: Ysabella Sánchez y Clariveth Yllescas. Por su parte, Universitario de Deportes oficializó la llegada de Aixa Vigil y Maricarmen Guerrero. Además, San Martín confirmó la salida de Tomezinha y la incorporación de Alexandra Machado al equipo.

Alianza Lima disputará un cuadrangular internacional con Fluminense.

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Fichajes de Alianza Lima Vóley: fichajes, salidas, rumores y renovaciones

Fichajes

  • Alejandro Schneider (DT), Flavia Montes, Cristina Cuba

Rumores

  • Ivonne Montaño, Alondra Alarcón, Zoila La Rosa, Allison Holland, Daniela Bulaich

Renovaciones

  • Esmeralda Loroña, Ysabella Sánchez, Sandra Ostos, Esmeralda Sánchez, María Alejandra Marín, Diana de la Peña, Zaira Quiñe, Clariveth Yllescas

Salidas

  • Elina Rodríguez, Maeva Orlé, Yanlis Féliz, Doris Manco González, Maricarmen Guerrero, Facundo Morando (DT)

Fichajes de Universitario Vóley: fichajes, salidas, rumores y renovaciones

Fichajes

  • Sarah Evaristo, Ingrid Herrada, Claudia Palza, Maricarmen Guerrero, Aixa Vigil

Rumores

  • Ivonne Montaño

Renovaciones

  • Francisco Hervás (DT), Karla Ortiz, Daniela Muñoz, Lucía Magallanes, Mirian Patiño, Maluh Oliveira, Cat Flood, Estrella Bustamante, Angélica Bustamante, Taya Beller, Seleisa Elisaia

Salidas

  • Angélica Malinverno, Alexandra Machado, María Paula Rodríguez, Mara Leao, Elis Bento, Coraima Gómez, Zaira Manzo

Fichajes de San Martín Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones

Fichajes

  • Alexandra Machado

Rumores

  • Marco Blanco (fichaje DT), Marina Scherer, Alexandra Machado, Yanlis Féliz, Meegan Hart, María Paula Rodríguez, Zoila La Rosa

Renovaciones

  • Pamela Cuya, Brenda Lobatón, Ginna López, Angélica Aquino, Paola Rivera

Salidas

  • Fernanda Tomé, Adeola Owokoniran, Sophia Kruczko, Simone Scherer, Shiamara Almeida, Andrea Sandoval, Flavia Montes, Aixa Vigil, Guilherme Schmitz (DT)

Fichajes de Regatas Lima Vóley: rumores, fichajes, salidas y renovaciones

Salidas

  • Petra Schwartzman, Darlevis Mosquera, Katherine Ramírez, Shanaiya Aymé, Bárbara Frangella, Cristina Cuba

Renovaciones

  • Katheryn Ryan, Kiara Montes, Horacio Bastit (DT), Alexandra Llaro

Fichajes de Circolo Sportivo Italiano Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones

Fichajes

  • Natalia Monteiro, Mariane Casas, Anghela Barboza, Coraima Gómez, Carolina Takahashi, Shiamara Almeida

Renovaciones

  • Julieta Holzmaisters

Salidas

  • Astrid Ruiz, Camila Pérez, Grecia Herrada

Fichajes de Géminis: altas, salidas, rumores y renovaciones

Fichajes

  • Andrea Sandoval, María Paula Rodríguez, Alondra Alarcón

Renovaciones

  • Alexandra Muñoz, Florangel Terrero, Miryec Muñoz, Vielka Peralta, Natalia Málaga (DT), Fabiana Hurtado, Ariana Vega Centeno, Alexa Vega Centeno, Estefany Mariñas

Salidas

  • Anghela Barboza, Katielle Alonzo, Nayeli Vílchez

Fichajes de Atenea: altas, salidas, renovaciones y rumores

Fichajes

  • Almendra Escobedo, Nayla Da Silva, Valentina Valera, Nahir Cueva, Nayeli Vílchez, Julieta Lazcano, Andrea Ampuero, Sandra Chumacero

Renovaciones

  • Isabel Fernández, Ariana Vásquez, Nicole Pérez, María José Rojas, Macarena Zegarra, Thaisa Mc Leod

Salidas

  • Manuela Sierra

Fichajes de Rebaza Acosta: altas, salidas, renovaciones y rumores

Fichajes

  • Astrid Ruiz, Dara Herrada, Camila Pérez, Martín Rodríguez (DT), Sofía Neves, Aayinde Smith, Reibeth Artigas, Greta Martinelli

Renovaciones

  • Dayanne Cure, Jeissy Chia, Keith Meneses, Gianella Chanca, Angelina Escally, Ariana Vílchez, Briana Caldas, Camila Alfaro

Salidas

  • Tato Rivero (DT), Almendra Escobedo

Fichajes de Deportivo Soan: salidas, fichajes, renovaciones y rumores

Fichajes

  • Víncius Fernández (DT), Susana Castro, Johany Tucto, Linda Costa, Tamara Chávez, Milena Vilela, Pâmella Oliveira, Ana Caroline Figueredo

Renovaciones

  • Camila Pineda, Camila Mendoza, Ángela Jiménez, Liana Torres, Xina Cortez

Salidas

  • Mauro Boasso (DT), Julibeth Payano, Allison Holland, Evelyn Linares, Alexandra Carrasco, Johana Montero, Natalie Mitchem

Fichajes de Olva Latino: altas, salidas, renovaciones y rumores

Salidas

  • Ingrid Herrada
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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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