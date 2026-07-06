Fichajes Liga Peruana de Vóley 2026-27 EN VIVO: llegadas, renovaciones y salidas de los clubes

El mercado de fichajes de la Liga Peruana de Vóley sigue dejando sorpresas de cara a la temporada 2026-27. Alianza Lima anunció la renovación de dos de sus jugadoras clave: Ysabella Sánchez y Clariveth Yllescas. Por su parte, Universitario de Deportes oficializó la llegada de Aixa Vigil y Maricarmen Guerrero. Además, San Martín confirmó la salida de Tomezinha y la incorporación de Alexandra Machado al equipo.

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Fichajes de Alianza Lima Vóley: fichajes, salidas, rumores y renovaciones

Fichajes

Alejandro Schneider (DT), Flavia Montes, Cristina Cuba

Rumores

Ivonne Montaño, Alondra Alarcón, Zoila La Rosa, Allison Holland, Daniela Bulaich

Renovaciones

Esmeralda Loroña, Ysabella Sánchez, Sandra Ostos, Esmeralda Sánchez, María Alejandra Marín, Diana de la Peña, Zaira Quiñe, Clariveth Yllescas

Salidas

Elina Rodríguez, Maeva Orlé, Yanlis Féliz, Doris Manco González, Maricarmen Guerrero, Facundo Morando (DT)

Fichajes de Universitario Vóley: fichajes, salidas, rumores y renovaciones

Fichajes

Sarah Evaristo, Ingrid Herrada, Claudia Palza, Maricarmen Guerrero, Aixa Vigil

Rumores

Ivonne Montaño

Renovaciones

Francisco Hervás (DT), Karla Ortiz, Daniela Muñoz, Lucía Magallanes, Mirian Patiño, Maluh Oliveira, Cat Flood, Estrella Bustamante, Angélica Bustamante, Taya Beller, Seleisa Elisaia

Salidas

Angélica Malinverno, Alexandra Machado, María Paula Rodríguez, Mara Leao, Elis Bento, Coraima Gómez, Zaira Manzo

Fichajes de San Martín Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones

Fichajes

Alexandra Machado

Rumores

Marco Blanco (fichaje DT), Marina Scherer, Alexandra Machado, Yanlis Féliz, Meegan Hart, María Paula Rodríguez, Zoila La Rosa

Renovaciones

Pamela Cuya, Brenda Lobatón, Ginna López, Angélica Aquino, Paola Rivera

Salidas

Fernanda Tomé, Adeola Owokoniran, Sophia Kruczko, Simone Scherer, Shiamara Almeida, Andrea Sandoval, Flavia Montes, Aixa Vigil, Guilherme Schmitz (DT)

Fichajes de Regatas Lima Vóley: rumores, fichajes, salidas y renovaciones

Salidas

Petra Schwartzman, Darlevis Mosquera, Katherine Ramírez, Shanaiya Aymé, Bárbara Frangella, Cristina Cuba

Renovaciones

Katheryn Ryan, Kiara Montes, Horacio Bastit (DT), Alexandra Llaro

Fichajes de Circolo Sportivo Italiano Vóley: altas, salidas, rumores y renovaciones

Fichajes

Natalia Monteiro, Mariane Casas, Anghela Barboza, Coraima Gómez, Carolina Takahashi, Shiamara Almeida

Renovaciones

Julieta Holzmaisters

Salidas

Astrid Ruiz, Camila Pérez, Grecia Herrada

Fichajes de Géminis: altas, salidas, rumores y renovaciones

Fichajes

Andrea Sandoval, María Paula Rodríguez, Alondra Alarcón

Renovaciones

Alexandra Muñoz, Florangel Terrero, Miryec Muñoz, Vielka Peralta, Natalia Málaga (DT), Fabiana Hurtado, Ariana Vega Centeno, Alexa Vega Centeno, Estefany Mariñas

Salidas

Anghela Barboza, Katielle Alonzo, Nayeli Vílchez

Fichajes de Atenea: altas, salidas, renovaciones y rumores

Fichajes

Almendra Escobedo, Nayla Da Silva, Valentina Valera, Nahir Cueva, Nayeli Vílchez, Julieta Lazcano, Andrea Ampuero, Sandra Chumacero

Renovaciones

Isabel Fernández, Ariana Vásquez, Nicole Pérez, María José Rojas, Macarena Zegarra, Thaisa Mc Leod

Salidas

Manuela Sierra

Fichajes de Rebaza Acosta: altas, salidas, renovaciones y rumores

Fichajes

Astrid Ruiz, Dara Herrada, Camila Pérez, Martín Rodríguez (DT), Sofía Neves, Aayinde Smith, Reibeth Artigas, Greta Martinelli

Renovaciones

Dayanne Cure, Jeissy Chia, Keith Meneses, Gianella Chanca, Angelina Escally, Ariana Vílchez, Briana Caldas, Camila Alfaro

Salidas

Tato Rivero (DT), Almendra Escobedo

Fichajes de Deportivo Soan: salidas, fichajes, renovaciones y rumores

Fichajes

Víncius Fernández (DT), Susana Castro, Johany Tucto, Linda Costa, Tamara Chávez, Milena Vilela, Pâmella Oliveira, Ana Caroline Figueredo

Renovaciones

Camila Pineda, Camila Mendoza, Ángela Jiménez, Liana Torres, Xina Cortez

Salidas

Mauro Boasso (DT), Julibeth Payano, Allison Holland, Evelyn Linares, Alexandra Carrasco, Johana Montero, Natalie Mitchem

Fichajes de Olva Latino: altas, salidas, renovaciones y rumores

Salidas