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San Martín anunció a su nuevo entrenador campeón en México y DT de Argentina para la Liga Peruana de Vóley
¡Tenemos nuevo estratega! Las santas presentaron al entrenador que reemplazará al brasileño Guilherme Schmitz para la Liga Peruana de Vóley 2026-27.
La Universidad San Martín acaba de anunciar a su nuevo entrenador de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026-27. Tras la salida del brasileño Guilherme Schmitz, el cuadro santo fue al mercado argentino en busca de su estratega, con la misión de conseguir el ansiado título nacional que se le ha hecho esquivo en las últimas tres temporadas.
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A través de sus redes sociales, el cuadro santo presentó a Martín Ambrosini como su nuevo director técnico. El argentino ha tenido un pasado exitoso en México y también dirige a la selección argentina: “El mate ya estaba servido. Solo faltaba presentar al protagonista. ¡Bienvenido a tu nueva casa, Martín! Vamos juntos a escribir una nueva historia”.
En sus primeras palabras, Ambrosini se mostró muy feliz por haber firmado por las santas: “Estoy muy contento de por estar acá, en la Universidad San Martín. Tengo grandes expectativas para lo que viene y con el entusiasmo de poder comenzar”.
¿Quién es Martín Ambrosini?
El entrenador argentino ha tenido una importante carrera en el vóley. Entrenó a las Coronelas de Durango de México, donde salió campeón, y en su país dirigió a Gimnasia y Esgrima La Plata y Rivadavia Villa María. Además, formó parte del comando técnico de la selección de Argentina, con la que logró la Copa América de Vóley 2025 junto a Facundo Morando.
Precisamente, Ambrosini participó en la reciente Copa Latina de Vóley, que se llevó a cabo en nuestro país, donde jugó Perú con sus tres categorías y la selección de Argentina.
Con respecto al triunfo sobre la Bicolor, el estratega de las panteras destacó: “Fue un partido parejo. Sabíamos que iba a ser así. Nos costó jugar bien el segundo set; ellos nos superaron. El tercero fue el quiebre, fuimos en un momento abajo y pudimos resolver la situación. Terminamos ganando ese tercer set que nos dio envión para el cuarto”.
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