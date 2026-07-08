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Alianza Lima rompe el mercado y contrata a ex Racing de Francia hasta el 2027: "Historia"

Alianza Lima quiere salir campeón del Perú y para ello contrató a una figura de talla internacional, con pasado en el Racing de Francia. ¿Quién es?

Francisco Esteves
Alianza Lima rompe el mercado y contrata a ex Racing de Francia.
Alianza Lima rompe el mercado y contrata a ex Racing de Francia. | Foto: Composición Líbero.
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Este año es primordial para Alianza Lima, ya que debe salir campeón de la Liga 1 2026 para así evitar el tetracampeonato de su máximo rival: Universitario. En medio de ello, los hinchas andan sumamente preocupados porque no ven refuerzos para el Torneo Clausura; sin embargo, para distraerse un poco, recibieron una grata noticia a nivel institucional, debido a que informaron sobre la llegada de una figura con pasado en el Racing de Francia. ¿De quién se trata?

Alianza Lima sorprendido al conocer que dos jugadores quieren salir del club.

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Como se sabe, por su rica historia, los blanquiazules están obligados a ganar todos los campeonatos en los que compitan cada temporada, no solo en el fútbol masculino o femenino, sino en todas sus disciplinas. Por ello, desde Matute informaron sobre una tremenda contratación, aunque, para ser precisos, se trata de la renovación de una de sus principales deportistas de cara a la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

Alianza Lima se complace en anunciar la renovación de nuestra armadora María Alejandra Marín, quien continuará vistiendo la blanquiazul durante la temporada 2026/27. La voleibolista colombiana llegó al club la temporada pasada para reforzar al equipo y rápidamente se convirtió en una pieza fundamental en la obtención del título nacional. Su renovación también significa la continuidad de una de las armadoras más destacadas del continente, titular y capitana de la selección de Colombia”, indicó el club en su página oficial.

Alianza Lima

María Alejandra Marín renovó con Alianza Lima.

De esta forma, Alianza Lima aseguró la continuidad de una de sus principales voleibolistas con el objetivo de conseguir el histórico tetracampeonato de la Liga Peruana de Vóley. Esta temporada, las blanquiazules afrontarán un reto sumamente importante, ya que por primera vez en cuatro años tendrán en el banco a un director técnico diferente de Facundo Morando: Alejandro Schneider.

María Alejandra Marín habló de Alianza Lima

Hay decisiones que no se toman con la cabeza, se sienten con el corazón. Y este escudo ya es parte de mí. Acá encontré pasión, retos y una familia que me impulsa a dar siempre un poquito más. Alianza Lima representa crecimiento, carácter y propósito. En mi carrera es un lugar donde sigo construyendo, aprendiendo y soñando en grande. Y en lo personal, es una experiencia que me ha hecho más fuerte, más disciplinada y agradecida. Es más que un club; es una parte importante de mi historia”, indicó María Alejandra Marín.

Trayectoria de María Alejandra Marín

Vale precisar que la colombiana ha pasado por una enorme cantidad de clubes y cuenta con vasta experiencia. Estos han sido sus equipos: San Martín de Formosa (Argentina), ASPPTT Mulhouse (Francia), SJP Vóley AIEL (Brasil), San Cristobal (Brasil), Curitiba (Brasil), San José dos Pinhais (Brasil), Zesar VMF (Suiza), Marcq-en-Barceul (Francia), Racing de Cannes (Francia), Club Beyond (Colombia), Mulhous Alsace (Francia) y Alianza Lima (Perú).

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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