Exjugador seleccionado de Paraguay es nuevo fichaje de Sport Huancayo: "A rugir juntos"

Sport Huancayo tiene la mira puesta en ser protagonista durante el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y es por eso que ahora anunció la incorporación de un extremo paraguayo, que cuenta con experiencia en selecciones juveniles de Paraguay y llega para reforzar el ataque del 'Rojo Matador': estamos hablando de Juan Giménez.

Exfutbolista de la selección de Paraguay es flamante fichaje de Sport Huancayo para la Liga 1

A través de sus redes sociales, el cuadro huancaíno oficializó la llegada del futbolista de 23 años. "Juan Giménez es del 'Rojo Matador'. El extremo paraguayo se une al equipo para aportar en la ofensiva con su rapidez, capacidad de desborde y habilidad para generar espacios en ataque", señaló la institución.

Juan Giménez fue presentado como nuevo fichaje de Sport Huancayo

Giménez comenzó su trayectoria profesional en Cerro Porteño y llega desde Rubio Ñu. A lo largo de su carrera, también vistió la camiseta de Sportivo Ameliano, club con el que acumuló recorrido en la máxima división del fútbol paraguayo.

Con esta incorporación, el entrenador Richard Pellejero añade una nueva opción en ataque para encarar el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, con la meta de mejorar lo hecho en el Torneo Apertura y competir por plazas internacionales.

¿Cuándo debutará Juan Giménez con Sport Huancayo?

Si todo marcha según lo previsto, Juan Giménez podría debutar oficialmente con Sport Huancayo en la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, cuando el conjunto huancaíno visite a Alianza Lima el próximo 19 de julio en el estadio Alejandro Villanueva.

Juan Giménez jugó en la selección de Paraguay

En septiembre de 2022, cuando tenía 19 años, Giménez fue citado por la selección Sub-20 de Paraguay y jugó 45 minutos en un amistoso internacional frente a Perú. Después de ese encuentro, no volvió a ser convocado.