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Miguel Silveira a punto de firmar por club de la Liga 1 tras su salida de Universitario: "Falta ajustar la..."
El brasileño de 23 años podría enfrentar a Universitario de Deportes en el Torneo Clausura si se lleva a cabo su contratación por este club nacional.
La historia de Miguel Silveira con Universitario de Deportes llegó a su fin, pero no su presencia en el fútbol peruano. Tras oficializarse su salida del tricampeón, se acaba de revelar que su futuro puede estar ligado a un cuadro nacional gracias a la aparición de una jugosa oferta y de un entrenador que lo dirigió hace algunos meses.
Según informaron los periodistas Kevin Pacheco y Julio Pacheco en el programa 'Fútbol Satélite', Miguel Silveira podría llegar a Cusco FC, donde actualmente está su exentrenador Javier Rabanal, quien tuvo un breve paso por Universitario de Deportes en la primera parte de la Liga 1.
“Todavía no lo anuncian, pero es muy probable que en Cusco llegue Miguelinho. Ayer la ‘U’ hizo oficial la desvinculación de Silveira y podría, en las próximas horas, darse a conocer que vaya a jugar en Cusco FC donde el técnico es Javier Rabanal”, empezó declarando el comunicador Julio Pacheco.
Tras esto, Kevin Pacheco corroboró esta información y señaló que era verídica: “Es confirmado lo de Miguelinho, que va a jugar en Cusco FC”. Ante esto, Peña anticipó lo que sería el próximo duelo entre cremas y cusqueños por la segunda fecha del Torneo Clausura en el Estadio Monumental. “Están terminando de ajustar un tema en la parte económica. La propuesta de Cusco FC está, hay que ajustar un par de detaillos para que se pueda cerrar”, añadió su compañero.
¿Cómo le fue a Miguel Silveira en Universitario de Deportes?
El mediocampista de 23 años llegó a Universitario de Deportes procedente del Albirex Niigata de Japón con el objetivo de ganarse un lugar en el equipo titular.
Sin embargo, no pudo adaptarse al sistema de Javier Rabanal, Jorge Araujo y Héctor Cúper. Incluso este último pidió su salida para poder contratar a otros fichajes. Con la camiseta merengue, Miguel Silveira disputó apenas 11 partidos en los que anotó tan solo un gol y jugó 402 minutos.
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