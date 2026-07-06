¡Oficial! Universitario anunció la salida de Miguel Silveira tras bajo rendimiento: "Éxitos"

La novela brasileña terminó. Universitario de Deportes utilizó sus redes sociales para anunciar la salida de Miguel Silveira, quien llegó con importantes expectativas, pero finalmente no pudo mostrar un buen nivel y se decidió que no continúe en el club para el Torneo Clausura.

“Gracias, Miguel. Anunciamos la salida de Miguel Silveira del club. Éxitos en tus futuros retos”, escribió Universitario en sus redes sociales, mensaje que acompañó con una última imagen vistiendo la divisa ‘crema’.

Recordemos que el brasileño llegó a comienzos de temporada a Ate procedente de Albirex Niigata de Japón. Antes había jugado en equipos como FC Sochi de Rusia, además de Red Bull Bragantino y Fluminense, ambos de de Brasil.

Miguel Silveira dejó de ser jugador de Universitario

Números de Miguel Silveira en Universitario

Miguel Silveira jugó 11 partidos con Universitario y marcó un gol. Además, no registró asistencias. Su único gol se lo convirtió a Juan Pablo II, en condición de visitante, por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026.