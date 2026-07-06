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Está cerca de firmar por Cristal y ahora se filtra contacto con jugador de Universitario - FOTO
¿Se cae el fichaje? Tiene todo avanzado para llegar a Sporting Cristal este Torneo Clausura 2026, pero ahora se filtró que tiene contacto con un jugador de Universitario.
Sporting Cristal es uno de los clubes que busca reforzarse de gran manera para el Torneo Clausura 2026. El elenco celeste sabe que tiene una deuda con su hinchada por llevar años sin títulos, por lo que alista buenas incorporaciones para potenciar el plantel que lidera Roberto Mosquera. En los últimos días, se conoció que todo está listo para el fichaje de un artillero internacional, pero en redes sociales se reveló que tiene contacto con un jugador de Universitario. ¿Se cae el fichaje?
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Está cerca de firmar por Sporting Cristal, pero tiene contacto con un jugador de Universitario
Se trata de Michael Hoyos, delantero internacional de 34 años, que se encuentra libre en esta etapa de la temporada 2026. Según informó el periodista César Luis Merlo, todo está avanzado para que se sume a Sporting Cristal por las próximas dos temporadas. Sin embargo, aún no hay un anuncio oficial.
Michael Hoyos jugará en Sporting Cristal.
En medio de la espera por su incorporación, se dio a conocer que el futbolista, con pasado en Barcelona SC e Independiente del Valle, tiene contacto con un jugador actual de Universitario de Deportes: Williams Riveros. A través de su cuenta oficial de Instagram, se aprecia este vínculo, que ha causado asombro entre los aficionados.
Lo cierto es que Michael Hoyos y Williams Riveros compartieron club en Barcelona SC durante la temporada 2021. La buena amistad que forjaron en aquel año hizo que mantuvieran el contacto hasta hoy, por lo que en redes sociales se puede ver la cercanía entre ambos. Ahora, el atacante espera tener todo en regla para llegar a Sporting Cristal y ponerse a disposición del estratega Roberto Mosquera.
Michael Hoyos sigue a Williams Riveros de Universitario.
¿En qué clubes jugó Michael Hoyos, futuro fichaje de Sporting Cristal?
- Estudiantes de La Plata
- OFI Creta
- Sarmiento
- Santamarina
- Boca Unidos
- Deportivo Cuenca
- Guayaquil City
- Barcelona SC
- LDU
- Independiente del Valle
- Newell's Old Boys
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