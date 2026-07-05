Seleccionado peruano se despide de Sporting Cristal con emotivo mensaje: "Muchas gracias"

Sporting Cristal es uno de los clubes que continúa con la planificación de su plantel para encarar de la mejor manera el inicio del Torneo Clausura 2026, por lo que busca remecer el mercado de pases con nuevos refuerzos. Sin embargo, el club también ha perdido jugadores y ahora fue el turno de un seleccionado peruano, que anunció su salida tras varios años.

Seleccionado peruano se despide de Sporting Cristal con emotivo mensaje

Uno de los jugadores que más entusiasmo había generado entre los hinchas rimenses fue Matías Martínez, delantero centro de 18 años que era considerado una de las grandes promesas del club. Sin embargo, fue el propio futbolista quien confirmó que no seguirá en las filas de Sporting Cristal.

Mediante una publicación en sus redes sociales, el atacante nacional se despidió del club, al que señaló como su “segundo hogar”. Además, dejó claro que es el equipo de sus amores y que le permitió desarrollar su carrera formativa.

Matías Martínez anunció su salida de Sporting Cristal

“Después de 7 años tuve que despedirme de mi segundo hogar, llegó el día en que dejaré el club que amo, me vio crecer como persona y deportista, el club que me dio todo y me hizo conocer a más que amigos, hermanos que me quedarán para toda la eternidad”, señaló el jugador en su pronunciamiento.

De igual manera, Martínez indicó su enorme felicidad por haber tenido la oportunidad de defender los colores de uno de los clubes más grandes del fútbol peruano. Finalmente, agradeció a todos los técnicos que le permitieron formarse de la mejor manera, así como a sus compañeros.

“Me siento muy contento por a ver vestido tus colores y haber podido sentir lo que significa jugar para Sporting Cristal durante 7 años que me los llevo en el corazón. También agradecer a todos los profesores que me ayudaron y compañeros que me ayudaron a conseguir este sueño que tenía desde pequeño. Muchas gracias SC”, finalizó.

Matías Martínez jugó con la selección peruana

Matías Martínez es uno de los jugadores con mayor proyección en el fútbol peruano, por lo que ha sido seleccionado para integrar las divisiones menores de la selección peruana. El atacante ha formado parte de la Sub-15 y la Sub-17, donde disputó el Sudamericano de la temporada pasada.