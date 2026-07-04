- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Canadá vs Marruecos
- Paraguay vs. Francia
- Alianza Lima vs Universitario
- Universitario
- Alianza Lima
- Copa de la Liga
- Fichajes Vóley
Club campeón de Europa hizo oferta a Cristal por el fichaje de Maxloren Castro: "Propuesta"
Club multicampeón de Europa desea fichar a Maxloren Castro y ya realizó una oferta formal por el pase del talentoso jugador de Sporting Cristal y la selección peruana.
Maxloren Castro es una de las figuras más destacadas de Sporting Cristal y, debido a su gran talento, ha llamado la atención de diversos clubes. Sin embargo, un equipo campeón del fútbol europeo tomó la iniciativa y ya realizó una oferta formal por el pase del también futbolista de la selección peruana: estamos hablando del KRC Genk de Bélgica.
PUEDES VER: Salió campeón con Sporting Cristal y ahora elogió a Cienciano, rival de Liga 1: "Club grande"
Club de Europa realizó oferta a Sporting Cristal por el fichaje de Maxloren Castro
Según reveló el periodista Gustavo Peralta, Cristal recibió una propuesta formal de KRC Genk de Béligica por el pase de Castro y aseguró que las cifras económicas y la propuesta deportiva se alinean con lo que pide el cuadro cervecero.
“Propuesta formal del KRC Genk de Bélgica por Maxloren Castro. Los parámetros económicos y deportivos están cerca de lo que solicita Sporting Cristal. De todas formas, en los próximos días podría aparecer otra propuesta formal de un club distinto”, informó el comunicador.
KRC Genk de Bélgica ofertó por el fichaje de Maxloren Castro
Por otro lado, Peralta afirmó que, si no se concreta la venta de Maxloren Castro al fútbol de Bélgica, también podrían surgir nuevas ofertas de otros equipos que desean contar con el talentoso futbolista de 18 años.
¿Cómo le va a Maxloren Castro en Sporting Cristal?
Maxloren Castro es un futbolista formado en las divisiones menores de Sporting Cristal y, desde 2024, integra el plantel principal. A partir de entonces, su trayectoria ha mostrado una evolución favorable, aunque también ha enfrentado obstáculos en el camino. Desde sus primeros partidos hasta la temporada 2026, ha disputado 85 encuentros, en los que ha marcado 8 goles y ha brindado 12 asistencias.
KRC Genk de Bélgica es campeón de Europa
Desde su fundación en 1988, KRC Genk ha ganado distintos títulos y actualmente disputa la primera división de Bélgica, también conocida como Belgian Pro League. Te nombramos sus títulos:
- Campeón de Bélgica en 1998-1999, 2001-2002, 2010-2011 y 2018-2019.
- Campeón de la Copa de la Bélgica en 1997-1998, 1999-2000, 2008-2009, 2012-2013 y 2020-2021.
- Campeón de la Supercopa de Bélgica en 2011-2012 y 2019-2020.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00