Club campeón de Europa hizo oferta a Cristal por el fichaje de Maxloren Castro: "Propuesta"

Maxloren Castro es una de las figuras más destacadas de Sporting Cristal y, debido a su gran talento, ha llamado la atención de diversos clubes. Sin embargo, un equipo campeón del fútbol europeo tomó la iniciativa y ya realizó una oferta formal por el pase del también futbolista de la selección peruana: estamos hablando del KRC Genk de Bélgica.

Club de Europa realizó oferta a Sporting Cristal por el fichaje de Maxloren Castro

Según reveló el periodista Gustavo Peralta, Cristal recibió una propuesta formal de KRC Genk de Béligica por el pase de Castro y aseguró que las cifras económicas y la propuesta deportiva se alinean con lo que pide el cuadro cervecero.

“Propuesta formal del KRC Genk de Bélgica por Maxloren Castro. Los parámetros económicos y deportivos están cerca de lo que solicita Sporting Cristal. De todas formas, en los próximos días podría aparecer otra propuesta formal de un club distinto”, informó el comunicador.

KRC Genk de Bélgica ofertó por el fichaje de Maxloren Castro

Por otro lado, Peralta afirmó que, si no se concreta la venta de Maxloren Castro al fútbol de Bélgica, también podrían surgir nuevas ofertas de otros equipos que desean contar con el talentoso futbolista de 18 años.

¿Cómo le va a Maxloren Castro en Sporting Cristal?

Maxloren Castro es un futbolista formado en las divisiones menores de Sporting Cristal y, desde 2024, integra el plantel principal. A partir de entonces, su trayectoria ha mostrado una evolución favorable, aunque también ha enfrentado obstáculos en el camino. Desde sus primeros partidos hasta la temporada 2026, ha disputado 85 encuentros, en los que ha marcado 8 goles y ha brindado 12 asistencias.

KRC Genk de Bélgica es campeón de Europa

Desde su fundación en 1988, KRC Genk ha ganado distintos títulos y actualmente disputa la primera división de Bélgica, también conocida como Belgian Pro League. Te nombramos sus títulos: