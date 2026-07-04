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Universitario vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026: fecha, día, hora y canal confirmado

La Liga 1 confirmó oficialmente la programación del partido entre Universitario vs Sporting Cristal por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026.

Diego Medina
Universitario y Sporting Cristal juegan por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026.
Universitario y Sporting Cristal juegan por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. | Foto: Liga 1
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Quedó confirmado uno de los encuentros más esperados del Torneo Clausura 2026: el Universitario vs Sporting Cristal. Ambos equipos apuntan al título del último certamen de la Liga 1, por lo que los hinchas ya anotan en su calendario el día, la hora y el canal de transmisión de este clásico, que se disputará en el Estadio Monumental 'U' Marathon.

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¿Cuándo juega Universitario vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026?

Este clásico entre Universitario y Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026 se jugará el viernes 7 de agosto en el Estadio Monumental de Ate. Ambos elencos quieren ser protagonistas de este certamen, por lo que se espera un cotejo de alta intensidad de principio a fin.

¿A qué hora juega Universitario vs Sporting Cristal?

El cotejo entre cremas y celestes por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026 empezará a las 8.00 p. m. (1.00 a. m. GMT). Además, estos son los horarios en otros países:

  • México: 19.00 horas
  • Perú, Ecuador, Colombia: 20.00 horas
  • Venezuela, Bolivia, Chile: 21.00 horas
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 22.00 horas
  • España: 3.00 horas (sábado 8 de agosto)

¿Dónde ver Universitario vs Sporting Cristal?

La transmisión del clásico entre Universitario y Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026 se verá en vivo por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX). Asimismo, tienes la opción de seguirlo vía streaming a través de las aplicaciones de DGO y Movistar TV App.

Universitario vs Sporting Cristal

Universitario enfrenta a Sporting Cristal por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026.

¿Cómo quedaron Universitario y Sporting Cristal por el Apertura 2026?

En el choque que afrontaron Sporting Cristal y Universitario por el Torneo Apertura 2026, ambas escuadras igualaron 2-2 en el Estadio Alberto Gallardo. Los cremas se pusieron 2-0 arriba en el marcador, pero los celestes lograron empatarlo sobre el final para alegría de sus hinchas.

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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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