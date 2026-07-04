Universitario vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026: fecha, día, hora y canal confirmado

Quedó confirmado uno de los encuentros más esperados del Torneo Clausura 2026: el Universitario vs Sporting Cristal. Ambos equipos apuntan al título del último certamen de la Liga 1, por lo que los hinchas ya anotan en su calendario el día, la hora y el canal de transmisión de este clásico, que se disputará en el Estadio Monumental 'U' Marathon.

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¿Cuándo juega Universitario vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026?

Este clásico entre Universitario y Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026 se jugará el viernes 7 de agosto en el Estadio Monumental de Ate. Ambos elencos quieren ser protagonistas de este certamen, por lo que se espera un cotejo de alta intensidad de principio a fin.

¿A qué hora juega Universitario vs Sporting Cristal?

El cotejo entre cremas y celestes por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026 empezará a las 8.00 p. m. (1.00 a. m. GMT). Además, estos son los horarios en otros países:

México: 19.00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 20.00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile: 21.00 horas

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 22.00 horas

España: 3.00 horas (sábado 8 de agosto)

¿Dónde ver Universitario vs Sporting Cristal?

La transmisión del clásico entre Universitario y Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026 se verá en vivo por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX). Asimismo, tienes la opción de seguirlo vía streaming a través de las aplicaciones de DGO y Movistar TV App.

Universitario enfrenta a Sporting Cristal por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026.

¿Cómo quedaron Universitario y Sporting Cristal por el Apertura 2026?

En el choque que afrontaron Sporting Cristal y Universitario por el Torneo Apertura 2026, ambas escuadras igualaron 2-2 en el Estadio Alberto Gallardo. Los cremas se pusieron 2-0 arriba en el marcador, pero los celestes lograron empatarlo sobre el final para alegría de sus hinchas.