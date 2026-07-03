¡Sorpresa! Sporting Cristal da el batacazo y llegó a un acuerdo con exdelantero de Boca: "2 años"

Sporting Cristal no se queda de brazos cruzados en este mercado de pases y llegó a un principio de acuerdo con el delantero Michael Hoyos. El atacante, nacido en California, Estados Unidos, pero con nacionalidad argentina y ecuatoriana, rescindió su contrato con Newell's Old Boys y ahora será jugador celeste por los próximos dos años.

Sporting Cristal fichó a Michael Hoyos como su nuevo delantero

Se trata de Michael Hoyos, de 34 años, que actualmente tiene un valor de mercado de 200.000 euros. Su mejor momento fue en la temporada 2023 con Independiente del Valle, cuando alcanzó una cotización de 1,2 millones de euros. El futbolista llegó a inicios de este año al cuadro leproso, tras su paso por Ecuador, pero seis meses después decidió cortar su vínculo.

Solo disputó un total de nueve partidos con Newell's en el Torneo Apertura de la Liga Profesional de Argentina y su único tanto fue ante Independiente de Avellaneda. Su último partido oficial fue el 21 de marzo del 2026, cuando sumó 21 minutos ante Gimnasia en la victoria por 1-0. Luego de ello, se mantuvo como suplente y posteriormente quedó desconvocado.

"Sporting Cristal llegó a un principio de acuerdo para fichar a Michael Hoyos. Llega con el pase en su poder tras rescindir en Newell's y firmará contrato por 2 años. Trato hecho.", informó el periodista César Luis Merlo.

Michael Hoyos será nuevo jugador de Sporting Cristal.

¿En qué clubes jugó Michael Hoyos, nuevo fichaje de Sporting Cristal?

Estudiantes de La Plata

OFI Creta

Sarmiento

Santamarina

Boca Unidos

Deportivo Cuenca

Guayaquil City

Barcelona SC

LDU

Independiente del Valle

Newell's Old Boys

El jugador también puede desempeñarse como extremo y media punta, por lo que Roberto Mosquera evaluará al atacante para encontrarle el mejor rendimiento en beneficio de Sporting Cristal.