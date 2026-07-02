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Era uno de los deseos de Sporting Cristal y ahora Universitario analiza su fichaje: "Cláusula"

Este talentoso jugador fue uno de los candidatos para llegar a Sporting Cristal y ahora su futuro puede acercarse a Universitario para el Torneo Clausura 2026.

Angel Curo
Era uno de los deseos de Sporting Cristal y ahora Universitario analiza su fichaje
Era uno de los deseos de Sporting Cristal y ahora Universitario analiza su fichaje | Composición: Líbero
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Sporting Cristal ha sondeado a numerosos jugadores para potenciar su plantel en el Torneo Clausura, aunque hasta el momento solo ha confirmado a dos futbolistas. Sin embargo, ante su pasividad para cerrar acuerdos, uno de sus grandes deseos puede dar el gran golpe y fichar por Universitario de Deportes, uno de sus rivales directos.

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Era uno de los deseos de Sporting Cristal y ahora Universitario analiza su fichaje

Uno de los jugadores que había despertado el interés de Sporting Cristal en este mercado de pases fue el extremo Francisco Arancibia, con quien parecía tener un acuerdo encaminado. Sin embargo, el club no logró cerrar su llegada y ahora se conoció que Universitario puede tener opciones de ficharlo.

Según informó el periodista Enrique Vega, el nombre del jugador chileno ha sido acercado a la dirección deportiva de Universitario, que ya estaría evaluando su perfil. Además, señaló que su cláusula de salida no sería un problema para los cremas.

Francisco Arancibia, Universitario, Fichajes Liga 1

Francisco Arancibia suena como opción para firmar con Universitario

Francisco Arancibia fue acercado a Universitario de Deportes. El extremo chileno, que tiene contrato con Deportivo Garcilaso hasta finales del 2026, cuenta con una cláusula de salida de bajo costo. Entiendo que el monto es muy accesible. Ojo, fue acercado. Actualmente no hay nada avanzando”, fue la información que compartió el citado comunicador.

Sin embargo, cabe señalar que, por el momento, no hay ningún tipo de negociación entre las partes, sino que simplemente es uno de los nombres que ahora Universitario analiza para determinar si es del gusto de la directiva y del comando técnico.

¿Por qué se cayó el fichaje de Francisco Arancibia por Sporting Cristal?

Según informó el periodista Denilson Barrenechea, el fichaje de Francisco Arancibia por las filas de los rimenses no prosperó en su momento porque el club no había desembolsado la suma correspondiente a su cláusula de rescisión. Además, la llegada de Roberto Mosquera al plantel terminó por enfriar varias negociaciones.

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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