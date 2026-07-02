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Se fue de Sporting Cristal y ahora fue anunciado como refuerzo de club campeón: "Bienvenido"
Futbolista dejó Sporting Cristal en busca de nuevas oportunidades y ahora se confirmó su llegada a un club campeón que busca destacar en la Liga 1 2026.
El mercado de pases de la Liga 1 viene teniendo varios movimientos sorpresivos. Sporting Cristal es uno de los clubes que busca ser protagonista con varios refuerzos, con el fin de escalar posiciones en la tabla. En ese contexto, se conoció que un jugador que dejó a los rimenses acaba de firmar contrato con un destacado club nacional.
Se fue de Sporting Cristal y ahora fue anunciado como refuerzo de club campeón
Se trata de Jeremy Canela, futbolista de 28 años que juega como extremo y que tuvo pasado en Sporting Cristal. En esta temporada, venía jugando en las filas de Sport Huancayo, pero su rendimiento llevó a que ADT de Tarma se interesara por su fichaje y acaba de anunciar su llegada.
El club comunicó en sus redes sociales que Canela se incorpora como uno de sus flamantes fichajes para el Torneo Clausura y, en su anuncio oficial, destacaron sus características, como la velocidad y el desequilibrio en ataque.
Jeremy Canela, ex Sporting Cristal, fue anunciado como fichaje de ADT de Tarma
“¡Bienvenido a la 'Perla de los Andes'! Anunciamos oficialmente la llegada de Jeremy Canela, quien se suma al plantel del Vendaval Celeste para aportar toda su velocidad, desequilibrio y entrega en el ataque”, mencionaron.
Del mismo modo, le desearon lo mejor en esta nueva etapa de su carrera deportiva y dejaron en claro que tienen grandes expectativas con su fichaje. “Te deseamos el mayor de los éxitos en este nuevo desafío. Estamos seguros de que defenderás este escudo con el corazón y harás vibrar a toda la hinchada tarmeña. ¡A romperla, Jeremy!”, sentenciaron en su publicación.
Ahora, el futbolista nacional tendrá la oportunidad de continuar compitiendo al máximo nivel en uno de los clubes con mayor historia en el fútbol peruano, que además fue campeón de la Copa Perú.
Jeremy Canela jugó en Sporting Cristal
Jeremy Canela inició su carrera en las divisiones menores de Sporting Cristal, donde empezó a escalar en las distintas categorías por su gran nivel. Incluso, en la temporada 2018, tuvo la oportunidad de debutar con los rimenses. Sin embargo, no tuvo espacio en el equipo y terminó marchándose en 2020.
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