Miguel Araujo no se guardó nada y recriminó actitud de jóvenes de Sporting Cristal: "Chicos que..."

Miguel Araujo, en una reciente entrevista para Enfocados, dio su opinión sobre cómo ve a los jóvenes que visten la camiseta de Sporting Cristal. Como se sabe, el club rimense atraviesa una etapa de renovación, usando la Copa de la Liga 2026 para apostar por jóvenes futbolistas de la cantera con el objetivo de que, en algún momento, puedan consolidarse en la Primera División.

El club celeste ha tenido un buen rendimiento en este certamen, pues ha logrado avanzar de ronda gracias a algunos referentes del plantel principal, quienes han acompañado a estos nuevos talentos y sobre todo, convenzan a Roberto Mosquera para el Torneo Clausura de la Liga 1.

Miguel Araujo no se guardó nada y recriminó la actitud de jóvenes de Sporting Cristal

Ante la pregunta de Jefferson Farfán sobre si a algún jugador peruano le falta creérsela para llegar más lejos, Araujo no dudó en afirmarlo y puso de ejemplo a los jóvenes de Sporting Cristal.

“En Cristal he visto partidos: Cristal-Alianza, Cristal-Boys, Cristal-La U. He visto chicos con unas condiciones... Mira, 1.85, 1.90, condiciones espectaculares. Si les metes un corrientazo ahí, despiertan un poquito. En el torneo local te sobra y afuera es otra cosa”.

“Pero el tema aquí, sí, el tema aquí es que hay muchos chicos que yo los veo en el camerín algunas veces. Llego al desayuno, por ejemplo. Estamos citados a las 7 para desayunar y yo llego 6:30. Desayunamos todos”.

“Y luego voy al camerín ya para alistarme, para subir al gimnasio, y los chicos están ahí en el celular. Están ahí, y encima escondidos del otro lado. Tú abres la puerta y no los ves, pues. Claro, entonces vas entrando y hay un pasadizo del otro lado y ahí están, ¿no? Lo que pasa es que están ahí porque ahí está el internet y ahí agarran más... jugando su juego”.

“Ya yo subo y les digo: "¿No van a entrenar o hay libre?". Ya dejan el celular. Lo bueno que hacen en caso(entre risas)”, fueron las palabras de Araujo.