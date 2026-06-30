Ex Internacional elogió a Cristal tras firmar con la celeste hasta 2027: "La mejor decisión"

Sporting Cristal hizo oficial el fichaje de Juan Manuel Cuesta, quien, tras jugar en UCV FC de Venezuela, llegó a Lima para ser presentado de manera oficial ante la prensa e hinchada. En medio de ello, el futbolista colombiano elogió al club celeste.

Exfutbolista de Internacional de Brasil se rindió en elogios ante Sporting Cristal tras firmar con la celeste hasta 2027

En conferencia de prensa, Cuesta tomó la palabra para manifestar sus elogios hacia Cristal, dejando en claro que firmar por la celeste hasta diciembre de 2027 ha sido una de las mejores decisiones de su carrera futbolística.

"Vengo de un año muy bueno en lo personal y también con mi anterior club. Llegar a Sporting Cristal es una gran oportunidad y hoy siento que es la mejor decisión que he tomado para mi vida y para mi carrera", afirmó.

Juan Manuel Cuesta fue presentado como nuevo futbolista de Sporting Cristal

Asimismo, el colombiano de 24 años dejó en claro que las intenciones del equipo rimense estuvieron en constante comunicación con él para concretar su fichaje, por lo que dio buenos comentarios sobre los directivos y las personas que pertenecen al club.

“Sporting Cristal siempre estuvo pendiente de mí. Desde el primer momento me hicieron sentir en casa. Los directivos, Carlos y el ídolo del club me dieron muy buenas referencias, y el grupo humano que encontré aquí me dio la confianza para tomar esta decisión", comentó

Juan Manuel Cuesta es nuevo futbolista de Sporting Cristal

Juan Manuel Cuesta, quien juega de extremo izquierdo, llegó a un acuerdo con Sporting Cristal para que sea su futbolista desde el 1 de julio de 2026 hasta diciembre de 2027. El colombiano tuvo paso por diversos equipos como Independiente de Medellín, Internacional, Aldosivi, Arsenal, Envigado y UCV FC.

Juan Manuel Cuesta jugó en Internacional de Brasil

Juan Manuel Cuesta jugó en Internacional de Brasil

Tras una buena temporada con Independiente de Medellín en 2020, Cuesta fue prestado al Inter de Porto Alegre de Brasil por todo el 2021, donde jugó en la división Sub-20 y luego en el primer equipo, donde disputó cuatro partidos en el Brasileirao, en los que no logró anotar goles. Sin embargo, a final de temporada volvió al club al que pertenecía su pase..