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Sporting Cristal confirma dos nuevos refuerzos para el Torneo Clausura 2026: "Decisión"

Julio César Uribe, director general de fútbol en Sporting Cristal, reveló que el plantel incorporará a dos elementos más para el Torneo Clausura 2026.

Diego Medina
Sporting Cristal se reforzará con dos elementos más.
Sporting Cristal se reforzará con dos elementos más. | Foto: X Sporting Cristal
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Sporting Cristal presentó de manera oficial a Juan Manuel Cuesta como su flamante delantero para el Torneo Clausura 2026. En medio de las palabras de presentación, se conoció por medio de Julio César Uribe que llegarán dos jugadores más al plantel celeste con el fin de potenciar al equipo que viene siendo liderado por Roberto Mosquera.

Sporting Cristal puede sorprender con golero que cuenta con nacionalidad croata.

PUEDES VER: Sporting Cristal puede remecer el mercado con portero de nacionalidad croata para el Clausura 2026

Sporting Cristal confirma dos nuevos refuerzos para el Torneo Clausura

El director general de fútbol de Sporting Cristal fue consultado sobre la conformación del equipo a estas alturas de la temporada. Fiel a su estilo, Uribe dejó en claro que se ha hecho la evaluación respectiva para tomar medidas severas con el equipo principal. Es por ello, que anunció que faltan incorporar dos jugadores, así como el anuncio de ciertos futbolistas que se revelarán con el pasar de los días.

Si bien no ha revelado nombres ni posiciones de los futbolistas, se deja en claro el trabajo que viene realizando la dirección deportiva del conjunto rimense con el objetivo de lograr el título del Clausura. Se vienen más novedades en tienda celeste, que hace poco logró su clasificación a los octavos de final de la Copa de la Liga Caliente 2026.

"No hay nada de evaluar y ya está la decisión tomada de que hemos hecho un mal campeonato. Y nos queda el Clausura para rectificar lo que no hemos hecho de manera correcta. En ese sentido, confiamos mucho en las incorporaciones que estamos haciendo y aún tenemos la decisión pendiente de incorporar un par de elementos más, y también se van a dar algunas salidas que en su momento la vamos a comunicar como corresponde. Estamos haciendo las correcciones", declaró Julio Césr Uribe.

(VIDEO: Cristal TV)

Sporting Cristal: Fichajes 2026 para el Torneo Clausura

De momento, Sporting Cristal ha anunciado oficialmente las incorporaciones de Hernán Barcos y Juan Manuel Cuesta. Ambos elementos son del sector ofensivo, por lo que se conocerá próximamente qué sectores se decidió reforzar para remediar los errores de inicios de año.

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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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