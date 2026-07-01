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Sporting Cristal vs Bentín Tacna Heroica por octavos de la Copa de la Liga: hora y canal confirmado
Conoce el día, hora y canal confirmado del partido entre Sporting Cristal vs Bentín Tacna Heroica por los octavos de final de la Copa de la Liga Caliente 2026.
Momento de un partido decisivo en el Estadio Alberto Gallardo entre las escuadras de Sporting Cristal y Bentín Tacna Heroica. Ambos elencos hicieron la labor en fase de grupos y ahora solo uno seguirá en carrera hacia el título de la Copa de la Liga Caliente 2026. Los celestes serán locales y espera la presencia de su fiel hinchada para conseguir un resultado favorable.
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¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Bentín Tacna Heroica?
El partido de octavos de final de la Copa de la Liga Caliente 2026 entre Sporting Cristal vs Bentín Tacna Heroica se llevará a cabo el próximo sábado 11 de julio en el Estadio Alberto Gallardo. Ambos elencos tienen la misión de avanzar a la siguiente ronda del certamen nacional.
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Bentín Tacna Heroica?
Este compromiso entre Sporting Cristal vs Bentín Tacna Heroica por octavos de final de la Copa de la Liga Caliente 2026 inicia a partir de las 15.30 horas locales (20.30 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:
- México: 14.30 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 15.30 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile: 16.30 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 17.30 horas
- España: 22.30 horas
¿Dónde ver Sporting Cristal vs Bentín Tacna Heroica EN VIVO?
La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Bentín Tacna Heroica por los octavos de final de la Copa de la Liga Caliente 2026 se verá por la señal de Bicolor+ en la plataforma de Youtube. El acceso es totalmente gratis y no necesitas suscripción para ver el contenido desde tu PC, SmarTV y/o teléfono móvil.
Programación de la Copa de la Liga Caliente 2026.
Programación de los octavos de final de la Copa de la Liga Caliente 2026
JUEVES 9 DE JULIO
- Atlético Grau vs. Carlos Mannucci - 15.00 horas
VIERNES 10 DE JULIO
- Cienciano vs. ADT - 13.00 horas
- Alianza Atlético vs. Pirata FC - 15.30 horas
- Sport Boys vs. Comerciantes FC - 20.00 horas
SÁBADO 11 DE JULIO
- Sport Huancayo vs. Los Chankas - 13.00 horas
- Sporting Cristal vs. Bentín Tacna Heroica - 15.30 horas
DOMINGO 12 DE JULIO
- CD Moquegua vs. Deportivo Garcilaso - 13.00 horas*
- UTC vs. ADA Jaén - 15.30 horas
*Partido por confirmar ante reclamo de FBC Melgar a la Comisión Disciplinaria
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