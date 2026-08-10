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Se reveló la fuerte decisión de Héctor Cúper con Anderson Santamaría en Universitario: "Molestó"
Se conocieron detalles sobre la decisión de Héctor Cúper que molestó a Andersson Santamaría previo al duelo contra FC Cajamarca.
Hace unos días se jugó el Universitario contra Sporting Cristal por el Torneo Clausura de la Liga 1, compromiso que terminó 1-1 en el Estadio Monumental, y diversos detalles se vienen dando a conocer en estos días posteriores al encuentro. Como se recuerda, durante el partido, Héctor Cúper tomó la decisión de sacar a Anderson Santamaría al minuto 71, para que ingrese Williams Riveros.
Esta decisión asustó a algunos hinchas, quienes pensaron que el defensor estaba lesionado o tenía alguna molestia. Sin embargo, de acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, la verdad detrás de este cambio es otra.
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“Santamaría no salió lesionado en el partido. Simplemente, entiendo que salió por precaución, por decisión de Cúper. Eso le molestó un poco porque él no quería salir, pero salió por precaución. Cúper lo quería cuidar, no perderlo, y por eso lo sacó. No tenía amarilla tampoco. No fue por lesión. Está bien, está apto para jugar el partido ahora en Cajamarca”, explicó Peralta.
De acuerdo con el comunicador, la decisión se dio más que todo por precaución. Aunque el cambio molestó al jugador, el entrenador argentino consideró recomendable no arriesgarlo, teniendo en cuenta que el próximo partido será ante FC Cajamarca, en esa misma provincia.
¿Cuándo juega Universitario por el Torneo Clausura?
Universitario enfrentará a FC Cajamarca el domingo 16 de agosto a las 3.30 p. m., por la fecha cinco del Torneo Clausura de la Liga 1.
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