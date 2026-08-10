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Le complicó la vida a Bellingham y buscará arrebatarle el título de la Liga 1 a Alianza Lima

Futbolista que hizo sufrir a Jude Bellingham sorprendió, ya que tiene como objetivo arrebatarle a Alianza Lima el Torneo Clausura y la Liga 1 2026.

Francisco Esteves
Le complicó la vida a Bellingham y buscará arrebatarle el título a Alianza Lima.
Le complicó la vida a Bellingham y buscará arrebatarle el título a Alianza Lima. | Foto: AFP.
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El Torneo Clausura está de candela debido a que muchos clubes son candidatos a llevárselo, uno de ellos es Alianza Lima. Sin embargo, los blanquiazules acaban de recibir una preocupante noticia porque un jugador, que viene de complicarle la vida a Jude Bellingham del Real Madrid, buscará arrebatarle el título del campeonato y también el de la Liga 1 2026. Te contamos de quién se trata.

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Como sabemos, el conjunto íntimo puede convertirse en el nuevo monarca del fútbol peruano, pero para ello debe derrotar a Universitario de Deportes que es su máxima amenaza. En ese aspecto, el cuadro merengue acaba de reforzarse con un elemento que viene de brillar con Panamá en el Mundial 2026, e incluso enfrentó a Inglaterra. Nos referimos a Jorge Abdiel Gutiérrez.

Según informó el periodista Gustavo Peralta, el lateral izquierdo dejará La Guaira de Venezuela y se convertirá en el flamante refuerzo de la 'U', luego de que ambos clubes firmaran un préstamo hasta finales de año con opción a compra. "Llega hasta diciembre y con una opción de compra de 300 mil dólares", indicó el mencionado comunicador en plena transmisión de 'Hablemos de Max', en L1 MAX.

Jorge Gutiérrez, Universitario

Jorge Gutiérrez jugó el Mundial 2026 con Panamá

Jorge Abdiel Gutiérrez jugó ante Jude Bellingham

Jorge Abdiel Gutiérrez enfrentó a Inglaterra por la Fase de Grupos del Mundial 2026, donde lamentablemente para él su selección terminó eliminada en dicha instancia al quedar última de zona. En aquel compromiso el nuevo refuerzo de Universitario de Deportes disputó un total de 88 minutos y complicó por momentos a Jude Bellingham, Harry Kane y compañía, aunque finalmente Panamá perdió 2-0 en el MetLife Stadium.

Trayectoria de Jorge Abdiel Gutiérrez

  • UD Melilla
  • Tauro FC
  • La Guaira
  • Universitario
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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