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Sporting Cristal sorprende con fichaje: anunciaron a delantero colombiano que pasó por Arsenal

Sporting Cristal dio el batacazo al contratar a un delantero con paso por el Arsenal para salir campeón del Torneo Clausura y luchar por la Liga 1 2026.

Francisco Esteves
Juan Manuel Cuesta se convirtió en el nuevo fichaje celeste.
Juan Manuel Cuesta se convirtió en el nuevo fichaje celeste. | Foto: Sporting Cristal
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¡Sorpresa! Sporting Cristal no escatimó en gastos y dio la hora en el presente mercado de fichajes, ya que contrató a un temible delantero con paso por el Arsenal. Con su llegada, los celestes buscarán ser campeones del Torneo Clausura y, posteriormente, de la Liga 1 2026. Se trata del colombiano Juan Manuel Cuesta, quien pronto se unirá a los entrenamientos del club en La Florida.

Sporting Cristal

Juan Manuel Cuesta es el nuevo fichaje de Sporting Cristal.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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