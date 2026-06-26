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Sporting Cristal sorprende con fichaje: anunciaron a delantero colombiano que pasó por Arsenal
Sporting Cristal dio el batacazo al contratar a un delantero con paso por el Arsenal para salir campeón del Torneo Clausura y luchar por la Liga 1 2026.
¡Sorpresa! Sporting Cristal no escatimó en gastos y dio la hora en el presente mercado de fichajes, ya que contrató a un temible delantero con paso por el Arsenal. Con su llegada, los celestes buscarán ser campeones del Torneo Clausura y, posteriormente, de la Liga 1 2026. Se trata del colombiano Juan Manuel Cuesta, quien pronto se unirá a los entrenamientos del club en La Florida.
Juan Manuel Cuesta es el nuevo fichaje de Sporting Cristal.
NOTA EN DESARROLLO…
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