Hinchas reciben fuerte noticia sobre el museo de Alianza Lima en Matute: "La construcción..."

Alianza Lima se prepara para competir en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, con el firme objetivo de conseguir el título y coronarse campeón del fútbol peruano sin necesidad de una final. En medio de ello, los hinchas blanquiazules recibieron una fuerte noticia respecto al museo que se construye en el Estadio Alejandro Villanueva, situado en Matute.

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Como se informó hace poco, el recinto deportivo de La Victoria se encuentra siendo reparado en algunas zonas, lo que generó la felicidad total de los aficionados. A su vez, también se está realizando la creación de un museo para que el pueblo íntimo disfrute de todos los trofeos, hazañas, e historia cosechada por la institución deportiva a lo largo de estos 125 años de vida.

Por ello, el periodista Gerson Cuba se pronunció en redes sociales con un interesante mensaje al respecto. “La construcción del futuro museo de Alianza Lima continúa avanzando en la explanada de la tribuna Occidente del estadio Alejandro Villanueva. Esta imagen, tomada hace aproximadamente un mes durante un partido, permite apreciar el progreso de la obra”, indicó en su cuenta oficial de ‘X’.

El museo de Alianza Lima en construcción.

“La reciente adquisición de la biblioteca personal de don Armando Leveau permitirá preservar y exhibir parte del material histórico vinculado al club, complementando el contenido que ofrecerá este espacio”, agregó el mencionado comunicador y brindó más información sobre la nueva área que tendrá Alianza Lima para sus hinchas.

¿Cuándo juega Alianza Lima?

Alianza Lima recibirá a Alianza Atlético en el Estadio Hugo Sotil este domingo 28 de junio, desde las 13.00 horas de Perú. Este duelo será por la Copa de la Liga Caliente 2026 y los íntimos están obligados a ganar, y esperar otros resultados, para seguir en competencia.