Alianza Lima derrotó 2-0 a Universitario en el clásico del Perú y emociona a su hinchada

Alianza Lima quiere salir campeón de la Liga 1 2026, por lo que su objetivo principal en estos momentos es llevarse el Torneo Clausura bajo el mando de Pablo Guede. Ahora, los hinchas recibieron una enorme alegría al conocer la victoria por 2-0 sobre Universitario de Deportes en una nueva edición del superclásico del fútbol peruano. Te contamos todos los detalles en las siguientes líneas.

Pese a la ilusión que mantienen los aficionados con el plantel principal de Matute, lo cierto es que en esta ocasión la buena noticia vino por parte de sus canteras, las cuales también son importantes porque representan el futuro de la institución deportiva victoriana. Resulta que los íntimos vencieron por dos goles a la ‘U’ en la Liga Nacional Juvenil Sub-16.

De esta forma, Alianza Lima demostró su buen presente y superioridad sobre Universitario de Deportes, al menos en esta categoría. Este campeonato busca fomentar el desarrollo de los jóvenes en el balompié nacional, para que puedan migrar a clubes del extranjero y reforzar a la selección peruana en unos años. Por ello, es sumamente importante realizar buenas presentaciones en el campo.

Alianza Lima derrotó a Universitario.

¿Cómo marcha Alianza Lima en la Liga Nacional Juvenil?

Vale precisar que blanquiazules y cremas forman parte del Grupo B de la Liga Nacional Juvenil Sub-16, y ambos son los principales candidatos a avanzar a la siguiente ronda del certamen. Eso sí, gracias a este triunfo los de Matute son líderes absolutos con 13 puntos y +9 de diferencia de gol, mientras que los merengues se ubican segundos con 11 unidades y +4 en diferencia de gol.

Finalmente, es importante precisar que este campeonato se lleva a la par que la Liga Nacional Juvenil Sub-18, donde también participan tanto Alianza Lima como Universitario. Este torneo tiene una tabla acumulada en la que se juntan ambas categorías, y en este ranking los íntimos marchan terceros con 24 puntos y los cremas séptimos con 18 unidades.