Carlos Ascues, ex Alianza Lima, sacude el mercado firmando por club nacional: "Jerarquía"

Uno de los jugadores más recordados por los hinchas es Carlos Ascues, futbolista nacional reconocido por su paso en Alianza Lima, donde tuvo un rendimiento agridulce. El jugador llevaba un tiempo sin sumar minutos tras quedar como agente libre y ahora sorprendió al ser anunciado como flamante fichaje de un destacado club.

Carlos Ascues, ex Alianza Lima, sacude el mercado firmando por club nacional

En uno de los movimientos más inesperados del mercado de pases, Carlos Ascues seguirá jugando en el fútbol peruano, luego de que se hiciera oficial su incorporación al Club Juventud Bellavista, equipo que disputa la Copa Perú.

El club ya presentó al jugador en sus redes sociales, donde resaltó su paso por la selección peruana y su trayectoria en el extranjero y en el plano local. Además, señaló que aportará la jerarquía necesaria en la búsqueda del título.

Carlos Ascues fue anunciado como refuerzo de Juventud Bellavista de la Copa Perú

“¡Jerarquía de selección para el Juventud Bellavista! El Club Juventud Bellavista FBC le da la bienvenida a Carlos Ascues, futbolista con una destacada trayectoria nacional e internacional, quien se incorpora a nuestro plantel para aportar toda su experiencia y liderazgo”, destacó el club en su publicación.

Del mismo modo, le dieron la bienvenida al equipo y remarcaron que será vital para aportar la dosis de experiencia al plantel. “¡Bienvenido a tu nueva casa, Carlos! Estamos seguros de que tu experiencia, liderazgo y jerarquía serán un gran aporte para los objetivos del club”, concluyeron.

¿Cómo le fue a Carlos Ascues en Alianza Lima?

Carlos Ascues tuvo dos etapas en la escuadra blanquiazul. El volante fue considerado uno de los mejores jugadores salidos de las canteras de Alianza Lima, donde demostró un gran talento que le permitió ser transferido al Benfica de Portugal.

Sin embargo, en su segunda etapa fue duramente cuestionado por los hinchas. Ascues volvió al club en 2020 como refuerzo estrella, aunque no rindió como se esperaba, ya que dejó mucho que desear y fue uno de los señalados luego de que el club perdiera la categoría.