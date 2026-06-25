Pablo Lavandeira, ex Alianza Lima, remece el mercado y será figura de histórico club de Liga 1

Alianza Lima tuvo a Pablo Lavandeira como una de las figuras luego de que el club salió campeón. Es por eso que ahora, tras su paso por la tienda íntima, el futbolista uruguayo ya tiene negociaciones avanzadas para fichar por Atlético Grau, histórico club de la Liga 1.

Pablo Lavandeira, exfigura de Alianza Lima, será futbolista de histórico club de Liga 1

Según reveló el periodista Ernesto Jerónimo Macedo León, Lavandeira será nuevo jugador de Atlético Grau tras su paso por Juan Pablo II, donde no logró ganar el Torneo Apertura.

Asimismo, el mediocampista uruguayo de 36 años ya tiene conversaciones avanzadas con el cuadro piurano, por lo que solo faltaría firmar para que su incorporación se oficialice.

Pablo Lavandeira será futbolista de Atlético Grau

Cabe mencionar que Pablo Lavandeira jugó en Juan Pablo II tras llegar de Alianza Lima y durante seis meses disputó 8 partidos en la Liga 1. No logró anotar para su equipo y terminó saliendo del club a mediados de la campaña 2026.

Anteriormente, el volante había jugado en distintos clubes como FC Cajamarca, Peñarol, Tacuarembó, Cerro Largo, Huracán, Antofagasta, CA Progreso, San Luis, UTC, Villa Teresa, Deportivo Municipal, Universitario de Deportes, Audax Italiano y FBC Melgar.

¿Cómo le fue a Pablo Lavandeira en Alianza Lima?

Pablo Lavandeira tuvo dos etapas en Alianza Lima: durante 2022 y 2023, y luego todo 2025. Como volante del cuadro blanquiazul, el uruguayo disputó 77 partidos, anotó 15 goles y salió campeón de la campaña de 2022 junto a Hernán Barcos.