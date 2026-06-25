0
EN VIVO
Paraguay vs Australia por el Mundial 2026
EN DIRECTO
Llaves de los 16avos de final del Mundial 2026

Pablo Lavandeira, ex Alianza Lima, remece el mercado y será figura de histórico club de Liga 1

Pablo Lavandeira, exfutbolista de Alianza Lima, busca romper el mercado de fichajes y tiene avanzado donde será su próximo club en la Liga 1.

Luis Blancas
Pablo Lavandeira, exfigura de Alianza Lima, será futbolista de histórico club de Liga 1
Pablo Lavandeira, exfigura de Alianza Lima, será futbolista de histórico club de Liga 1 | Foto: X - Alianza Lima
COMPARTIR

Alianza Lima tuvo a Pablo Lavandeira como una de las figuras luego de que el club salió campeón. Es por eso que ahora, tras su paso por la tienda íntima, el futbolista uruguayo ya tiene negociaciones avanzadas para fichar por Atlético Grau, histórico club de la Liga 1.

Alianza Lima confirmó si Renzo Garcés dejará el club para fichar por Gremio de Brasil

PUEDES VER: Alianza Lima reveló si Renzo Garcés dejará el club para firmar por Gremio: "Oferta..."

Pablo Lavandeira, exfigura de Alianza Lima, será futbolista de histórico club de Liga 1

Según reveló el periodista Ernesto Jerónimo Macedo León, Lavandeira será nuevo jugador de Atlético Grau tras su paso por Juan Pablo II, donde no logró ganar el Torneo Apertura.

Asimismo, el mediocampista uruguayo de 36 años ya tiene conversaciones avanzadas con el cuadro piurano, por lo que solo faltaría firmar para que su incorporación se oficialice.

Pablo Lavandeira será futbolista de Atlético Grau

Pablo Lavandeira será futbolista de Atlético Grau

Cabe mencionar que Pablo Lavandeira jugó en Juan Pablo II tras llegar de Alianza Lima y durante seis meses disputó 8 partidos en la Liga 1. No logró anotar para su equipo y terminó saliendo del club a mediados de la campaña 2026.

Anteriormente, el volante había jugado en distintos clubes como FC Cajamarca, Peñarol, Tacuarembó, Cerro Largo, Huracán, Antofagasta, CA Progreso, San Luis, UTC, Villa Teresa, Deportivo Municipal, Universitario de Deportes, Audax Italiano y FBC Melgar.

¿Cómo le fue a Pablo Lavandeira en Alianza Lima?

Pablo Lavandeira tuvo dos etapas en Alianza Lima: durante 2022 y 2023, y luego todo 2025. Como volante del cuadro blanquiazul, el uruguayo disputó 77 partidos, anotó 15 goles y salió campeón de la campaña de 2022 junto a Hernán Barcos.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Defensa de Universitario deja el club para firmar con César Vallejo por todo el 2026: "Es poeta"

  2. Seleccionado peruano se perfila a incorporarse a Sporting Cristal para el Clausura: "Posibilidad"

  3. Pablo Lavandeira, ex Alianza Lima, remece el mercado y será figura de histórico club de Liga 1

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano