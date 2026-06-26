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Alianza Lima blinda a sus figuras ante el interés del mercado internacional
Renzo Garcés, Jairo Vélez y Eryc Castillo aparecen en la órbita de clubes del exterior, aunque en Matute mantienen la calma y solo escucharán propuestas que cumplan sus condiciones.
El gran momento que atraviesa Alianza Lima no solo se refleja en los resultados deportivos. El rendimiento de varias de sus figuras ha despertado el interés de clubes del extranjero, que ya siguen de cerca a jugadores como Renzo Garcés, Jairo Vélez y Eryc Castillo.
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El caso más reciente es el del defensor Renzo Garcés. Desde Brasil, el medio RTI Esporte informó que Gremio de Porto Alegre monitorea al zaguero blanquiazul como una alternativa para reforzar su plantel. Sin embargo, hasta el momento no existe una oferta formal, aunque no se descarta un acercamiento en los próximos días.
En Matute manejan el escenario con tranquilidad. La dirigencia no tiene urgencia por vender a sus principales futbolistas y considera que mantener la base del plantel será clave para afrontar el Torneo Clausura y los retos internacionales.
Además, tanto Garcés como Jairo Vélez y Eryc Castillo cuentan con cláusulas de salida vigentes. Cualquier institución interesada deberá negociar directamente con Alianza Lima y presentar una propuesta económica importante para concretar alguno de estos fichajes.
Por ahora, el club mantiene su postura: priorizar la continuidad del plantel campeón y evaluar solo ofertas que representen un beneficio deportivo y económico para la institución.
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