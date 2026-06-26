Está en todos lados: Alianza Lima se hace presente en el Mundial 2026 y emociona a sus hinchas

Uno de los clubes más populares e importantes de Sudamérica es Alianza Lima, que ostenta una enorme cantidad de títulos del fútbol peruano y suma incontables participaciones en torneos internacionales. Por ello, muchos de sus hinchas se emocionaron al ver que la institución deportiva se hizo presente en el Mundial 2026 de la FIFA, que se disputa en Norteamérica, durante el partido entre las selecciones de España y Uruguay.

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Resulta que, durante el compromiso que se llevó a cabo en el Estadio Akron de Guadalajara, en México, las cámaras captaron un detalle que ningún aficionado de la Liga 1 imaginó presenciar: la bandera de Alianza Lima flameaba en una de las tribunas principales del recinto. Incluso, este símbolo de la escuadra blanquiazul apareció en un plano favorable para que el público pudiera distinguirlo.

Alianza Lima y su bandera en el Mundial 2026.

Con esta imagen, los hinchas del cuadro de Matute están sumamente emocionados y resaltan un logro que ningún otro club del balompié peruano ha conseguido: aparecer en las pantallas de la Copa del Mundo de la FIFA. Probablemente, algún aficionado de otro club intente replicarlo, pero los íntimos de La Victoria pueden enorgullecerse de haber sido los primeros, al menos en la presente edición del certamen internacional.

Vale precisar que la bandera de Alianza Lima no ha sido la única representación peruana en el Mundial 2026, ya que en partidos previos se pudo apreciar a André Carrillo junto a Joao Grimaldo en la tribuna. Asimismo, cientos de compatriotas han acudido a vivir la fiesta máxima del fútbol, pese a que nuestra selección no consiguió clasificar en las Eliminatorias Conmebol.

Próximo partido de Alianza Lima en la Liga 1 2026

Alianza Lima debutará en el Torneo Clausura en menos de un mes. Su primer duelo será ante Sport Huancayo el próximo 19 de julio a las 19.00 horas (7.00 p. m.) de Perú, en el Estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria. Asimismo, la transmisión del compromiso será por la señal de L1 MAX, vía Movistar TV y DirecTV. También podrás verlo en línea a través de Movistar Play y DGO.