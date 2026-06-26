¿Lionel Messi será titular ante Jordania? DT de Argentina reveló qué hará con la Pulga: "Va a jugar..."

Ya con la clasificación asegurada, Argentina enfrentará a Jordania este sábado 27 de junio por la última fecha del grupo J del Mundial 2026. De cara a este choque, muchos fanáticos empezaron a preguntarse si Lionel Messi será titular o no, y esta pregunta la respondió el entrenador Scaloni en conferencia de prensa.

Como se sabe, el futbolista de 39 años se encuentra peleando por conquistar el Botín de Oro del Mundial, pues actualmente tiene 5 goles y está seguido por Kylian Mbappé, Erling Haaland y Dembélé, quienes tienen cuatro tantos. En ese sentido, varios empezaron a especular sobre si la ‘Pulga’ sumará minutos para intentar convertir goles o si lo guardarán para los dieciseisavos de final.

En conferencia de prensa, el entrenador Scaloni fue muy enfático al señalar que Messi sí jugará, pero empezará desde la banca de suplentes: “Leo (Messi) va a jugar seguramente el segundo tiempo. Hablé con él para que puedan jugar también sus compañeros y él pueda jugar un rato. No le viene bien mal a él, ni al equipo. Ya veremos cuántos minutos”. Luego, añadió que el equipo recién lo definirá el propio sábado.

Lionel Messi lleva 5 goles anotados en el Mundial.

De acuerdo con la información del periodista Gastón Edul, el estratega de Argentina mandará un equipo bastante alternativo para el choque ante Jordania y le daría rodaje a varios futbolistas que no sumaron minutos ante Argelia y Austria, como Leandro Paredes, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico.

Alineación Argentina vs. Jordania: posible 11 de la Albiceleste

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Giuliano Simeone, Julián Álvarez y José Manuel López.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Jordania y dónde ver?

El choque entre Argentina vs. Jordania se jugará este sábado 27 desde las 9.00 p. m. (hora peruana) en el AT&T Stadium y contará con transmisión de DSports, DGO, DAZN y Paramount+ para toda Sudamérica.