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¿Lionel Messi será titular ante Jordania? DT de Argentina reveló qué hará con la Pulga: "Va a jugar..."

Lionel Scaloni reveló en conferencia de prensa el plan que tiene con Lionel Messi de cara al partido ante Jordania y a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Gary Huaman
Lionel Messi lleva anotados 5 goles y lidera la tabla por el Botín de Oro.
Lionel Messi lleva anotados 5 goles y lidera la tabla por el Botín de Oro. | Foto: AFP
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Ya con la clasificación asegurada, Argentina enfrentará a Jordania este sábado 27 de junio por la última fecha del grupo J del Mundial 2026. De cara a este choque, muchos fanáticos empezaron a preguntarse si Lionel Messi será titular o no, y esta pregunta la respondió el entrenador Scaloni en conferencia de prensa.

Aquí podrás revisra la tabla actualizada de los mejores ocho terceros del Mundial 2026.

PUEDES VER: Tabla de mejores terceros del Mundial 2026 actualizada EN VIVO: estos 8 equipos están clasificando a 16avos

Como se sabe, el futbolista de 39 años se encuentra peleando por conquistar el Botín de Oro del Mundial, pues actualmente tiene 5 goles y está seguido por Kylian Mbappé, Erling Haaland y Dembélé, quienes tienen cuatro tantos. En ese sentido, varios empezaron a especular sobre si la ‘Pulga’ sumará minutos para intentar convertir goles o si lo guardarán para los dieciseisavos de final.

En conferencia de prensa, el entrenador Scaloni fue muy enfático al señalar que Messi sí jugará, pero empezará desde la banca de suplentes: “Leo (Messi) va a jugar seguramente el segundo tiempo. Hablé con él para que puedan jugar también sus compañeros y él pueda jugar un rato. No le viene bien mal a él, ni al equipo. Ya veremos cuántos minutos”. Luego, añadió que el equipo recién lo definirá el propio sábado.

Lionel Messi lleva 5 goles anotados en el Mundial.

Lionel Messi lleva 5 goles anotados en el Mundial.

De acuerdo con la información del periodista Gastón Edul, el estratega de Argentina mandará un equipo bastante alternativo para el choque ante Jordania y le daría rodaje a varios futbolistas que no sumaron minutos ante Argelia y Austria, como Leandro Paredes, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico.

Alineación Argentina vs. Jordania: posible 11 de la Albiceleste

  • Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Giuliano Simeone, Julián Álvarez y José Manuel López.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Jordania y dónde ver?

El choque entre Argentina vs. Jordania se jugará este sábado 27 desde las 9.00 p. m. (hora peruana) en el AT&T Stadium y contará con transmisión de DSports, DGO, DAZN y Paramount+ para toda Sudamérica.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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