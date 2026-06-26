- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Universitario vs Grau
- Noruega vs Francia
- Uruguay vs España
- Senegal vs Irak
- Cabo Verde vs Arabia Saudita
- Egipto vs Irán
- Nueva Zelanda vs Bélgica
- Alianza Lima
- Copa de la Liga
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
¿Lionel Messi será titular ante Jordania? DT de Argentina reveló qué hará con la Pulga: "Va a jugar..."
Lionel Scaloni reveló en conferencia de prensa el plan que tiene con Lionel Messi de cara al partido ante Jordania y a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Ya con la clasificación asegurada, Argentina enfrentará a Jordania este sábado 27 de junio por la última fecha del grupo J del Mundial 2026. De cara a este choque, muchos fanáticos empezaron a preguntarse si Lionel Messi será titular o no, y esta pregunta la respondió el entrenador Scaloni en conferencia de prensa.
PUEDES VER: Tabla de mejores terceros del Mundial 2026 actualizada EN VIVO: estos 8 equipos están clasificando a 16avos
Como se sabe, el futbolista de 39 años se encuentra peleando por conquistar el Botín de Oro del Mundial, pues actualmente tiene 5 goles y está seguido por Kylian Mbappé, Erling Haaland y Dembélé, quienes tienen cuatro tantos. En ese sentido, varios empezaron a especular sobre si la ‘Pulga’ sumará minutos para intentar convertir goles o si lo guardarán para los dieciseisavos de final.
En conferencia de prensa, el entrenador Scaloni fue muy enfático al señalar que Messi sí jugará, pero empezará desde la banca de suplentes: “Leo (Messi) va a jugar seguramente el segundo tiempo. Hablé con él para que puedan jugar también sus compañeros y él pueda jugar un rato. No le viene bien mal a él, ni al equipo. Ya veremos cuántos minutos”. Luego, añadió que el equipo recién lo definirá el propio sábado.
Lionel Messi lleva 5 goles anotados en el Mundial.
De acuerdo con la información del periodista Gastón Edul, el estratega de Argentina mandará un equipo bastante alternativo para el choque ante Jordania y le daría rodaje a varios futbolistas que no sumaron minutos ante Argelia y Austria, como Leandro Paredes, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico.
Alineación Argentina vs. Jordania: posible 11 de la Albiceleste
- Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Giuliano Simeone, Julián Álvarez y José Manuel López.
¿A qué hora juegan Argentina vs. Jordania y dónde ver?
El choque entre Argentina vs. Jordania se jugará este sábado 27 desde las 9.00 p. m. (hora peruana) en el AT&T Stadium y contará con transmisión de DSports, DGO, DAZN y Paramount+ para toda Sudamérica.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00