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¿A qué hora juega Argentina vs Jordania y dónde ver partido por el Mundial 2026?
Argentina y Jordania se enfrentan por el Grupo J del Mundial 2026 en Dallas. Conoce horarios y canales para que no te pierdas este partido con Lionel Messi.
Argentina se enfrenta a Jordania este sábado 27 de junio, en partido correspondiente a la fecha 3 del Mundial 2026. El duelo se disputará en el estadio Dallas, en Arlington, y es válido por el Grupo J del certamen que se desarrolla en Norteamérica. Conoce horarios y canales para que no te pierdas este encuentro.
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¿Cuándo juega Argentina vs. Jordania?
El partido entre Argentina y Jordania se juega este sábado 27 de junio en el Estadio de Dallas (AT&T Stadium), en Arlington, Texas.
¿A qué hora juega Argentina vs. Jordania?
- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 23.00 horas
- Chile, Bolivia y Venezuela: 22.00 horas
- Perú, Colombia y Ecuador: 21.00 horas
- México: 20.00 horas
- Estados Unidos: 22.00 horas (Miami y Nueva York) y 19.00 horas (Los Ángeles)
- España: 4.00 horas (del día siguiente)
¿Dónde ver Argentina vs. Jordania?
- Argentina: Televisión Pública, DSports, DGO, TyC Sports, TyC Play, Telefe, MiTelefe y Paramount+.
- Perú: DSports, DGO y Paramount+
- Colombia: Win Sports, Win Play, DSports, DGO, Radio Nacional de Colombia y Paramount+
- Ecuador: Teleamazonas, DSports, DGO y Paramount+
- Bolivia: Red Uno, Tigo Sports y Entel TV
- Venezuela: DSports, DGO e Inter
- México: ViX
- Estados Unidos: FOX Network, FuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Fútbol Primera Radio
- España: DAZN, DAZN Mundial y Movistar+
Argentina vs. Jordania: previa del partido
La Copa del Mundo 2026 vivirá este sábado 27 de junio una jornada decisiva en la fase de grupos. Argentina y Jordania se verán las caras en un duelo clave correspondiente a la tercera fecha del Grupo J. El Estadio de Dallas (AT&T Stadium), ubicado en Arlington, Texas, albergará este compromiso, que ha despertado enorme expectativa entre los aficionados.
El combinado sudamericano salta al campo con la obligación de imponer su jerarquía y asegurar su boleto a la siguiente ronda del certamen. Con un plantel plagado de figuras internacionales, el cuerpo técnico de la Albiceleste busca afinar el funcionamiento colectivo, corregir detalles defensivos y plasmar en el marcador el favoritismo previo frente a un rival que promete orden táctico.
Argentina viene de ganar sus dos partidos en el Mundial 2026
Por su parte, el conjunto asiático llega dispuesto a plantar cara y buscar una hazaña histórica en territorio estadounidense. Jordania sabe que no tiene nada que perder y apostará por un bloque defensivo ordenado para neutralizar el juego interno de su rival y aprovechar la velocidad en las transiciones. Un choque de estilos que promete emociones desde el pitazo inicial.
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