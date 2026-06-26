¿A qué hora juega Argentina vs Jordania y dónde ver partido por el Mundial 2026?

Argentina se enfrenta a Jordania este sábado 27 de junio, en partido correspondiente a la fecha 3 del Mundial 2026. El duelo se disputará en el estadio Dallas, en Arlington, y es válido por el Grupo J del certamen que se desarrolla en Norteamérica. Conoce horarios y canales para que no te pierdas este encuentro.

¿Cuándo juega Argentina vs. Jordania?

El partido entre Argentina y Jordania se juega este sábado 27 de junio en el Estadio de Dallas (AT&T Stadium), en Arlington, Texas.

¿A qué hora juega Argentina vs. Jordania?

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 23.00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 22.00 horas

Perú, Colombia y Ecuador: 21.00 horas

México: 20.00 horas

Estados Unidos: 22.00 horas (Miami y Nueva York) y 19.00 horas (Los Ángeles)

España: 4.00 horas (del día siguiente)

¿Dónde ver Argentina vs. Jordania?

Argentina: Televisión Pública, DSports, DGO, TyC Sports, TyC Play, Telefe, MiTelefe y Paramount+.

Perú: DSports, DGO y Paramount+

Colombia: Win Sports, Win Play, DSports, DGO, Radio Nacional de Colombia y Paramount+

Ecuador: Teleamazonas, DSports, DGO y Paramount+

Bolivia: Red Uno, Tigo Sports y Entel TV

Venezuela: DSports, DGO e Inter

México: ViX

Estados Unidos: FOX Network, FuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Fútbol Primera Radio

España: DAZN, DAZN Mundial y Movistar+

Argentina vs. Jordania: previa del partido

La Copa del Mundo 2026 vivirá este sábado 27 de junio una jornada decisiva en la fase de grupos. Argentina y Jordania se verán las caras en un duelo clave correspondiente a la tercera fecha del Grupo J. El Estadio de Dallas (AT&T Stadium), ubicado en Arlington, Texas, albergará este compromiso, que ha despertado enorme expectativa entre los aficionados.

El combinado sudamericano salta al campo con la obligación de imponer su jerarquía y asegurar su boleto a la siguiente ronda del certamen. Con un plantel plagado de figuras internacionales, el cuerpo técnico de la Albiceleste busca afinar el funcionamiento colectivo, corregir detalles defensivos y plasmar en el marcador el favoritismo previo frente a un rival que promete orden táctico.

Argentina viene de ganar sus dos partidos en el Mundial 2026

Por su parte, el conjunto asiático llega dispuesto a plantar cara y buscar una hazaña histórica en territorio estadounidense. Jordania sabe que no tiene nada que perder y apostará por un bloque defensivo ordenado para neutralizar el juego interno de su rival y aprovechar la velocidad en las transiciones. Un choque de estilos que promete emociones desde el pitazo inicial.