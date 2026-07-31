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Real Madrid le da su última oportunidad a Vinícius para renovar: "Lo tomas o lo dejas”

¿Se va? Se conocieron detalles sobre el avance de las negociaciones entre Vinícius y el Real Madrid para la renovación de su contrato.

Antonio Vidal
Real Madrid le da su última oportunidad a Vinícius para renovar. Foto: composición Líbero/IG
Real Madrid le da su última oportunidad a Vinícius para renovar. Foto: composición Líbero/IG
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La novela entre el Real Madrid y Vinicius Jr sigue dando de qué hablar en España. De acuerdo con la prensa española, señalan que si el crack brasileño no acepta la nueva oferta del elenco blanco para renovar, lo pondrán en lista de transferibles para este mercado de fichajes.

Esta situación se da en medio de la planificación del Madrid para reforzar su plantilla y resolver algunos temas pendientes. Uno de los principales es el futuro de Vinícius Jr.. El delantero brasileño tiene contrato hasta mediados de 2027 y, aunque ambas partes ya intercambiaron propuestas para extender su vínculo, todavía no han llegado a un acuerdo.

Ante este escenario, la prensa española informó que el conjunto merengue le habría puesto un ultimátum al atacante para que responda a la última oferta de renovación presentada por el club. "Lo tomas o lo dejas", es lo que asegura el diario Marca que dijo el máximo campeón de la Champions League a Vinícius.

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Vinícius y Real Madrid negocian la renovación de contrato. Foto: IG

Vinícius y Real Madrid negocian la renovación de contrato. Foto: IG

Según el citado medio español, el Real Madrid ya presentó su última propuesta de renovación al entorno de Vinícius Jr. y no tiene previsto mejorar las condiciones ni reabrir las negociaciones.

Asimismo, la información señala que, en caso de que el delantero brasileño no acepte la oferta, el club estaría dispuesto a colocarlo como transferible durante el actual mercado de fichajes en Europa.

"Lo hacen con el objetivo de evitar que el brasilero se plante en su último año de contrato y pueda marcharse gratis más adelante", sería, de acuerdo con el medio, la postura de la dirigencia del Real Madrid.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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