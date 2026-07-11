¿Vinicius deja el Real Madrid en medio del mercado de pases 2026? Esta es la verdad

El Mundial 2026 terminó para Vinícius Júnior tras la eliminación de la selección brasileña a manos de Noruega. Ahora, el crack carioca deberá volver a enfocarse en el Real Madrid, donde su situación no está del todo clara, pues, como se sabe, hasta antes de la Copa del Mundo las negociaciones entre ambas partes no estaban resueltas para que se concretara la renovación del brasileño.

A pesar de que Vinícius ha manifestado su deseo de continuar en Madrid, la situación económica no se resuelve, lo que complica su ampliación de contrato, que finaliza a fines de junio del 2027.

Real Madrid y Vinícius Júnior negocian la renovación de contrato

De acuerdo con información respaldada por el periodista internacional Fabrizio Romano, los representantes de Vini y el club blanco hablarán muy pronto, debido a que la institución necesita una respuesta clara.

“Confirmado: Los agentes del Real Madrid y de Vini Jr. hablarán muy pronto sobre su situación contractual. El Real Madrid quiere una solución ya mismo, este verano”, dio a conocer la página MadridXtra, encargada de cubrir al cuadro español.

Real Madrid buscará la ampliación de contrato de Vinícius

Cabe señalar que, de acuerdo con Diario AS, estas reuniones se darán a finales de julio, cuando se intentará por fin cerrar la ampliación de contrato.

Por lo tanto, todo se definirá en estos días y, de no llegar a buen puerto, el Real Madrid aprovecharía el mercado de pases del 2026 para darle salida a un jugador que ha sido muy determinante para el equipo.

Vinícius Júnior y Real Madrid negocian la ampliación de contraro. Foto: Real Madrid

¿Cuánto está pidiendo Vinícius Jr. al Real Madrid?

Según diversos medios, el extremo brasileño habría solicitado un aumento salarial cercano a los 30 millones, al considerar que es una de las principales figuras del Real Madrid. Su pedido se sustenta en el destacado rendimiento que mostró durante la última temporada, en la que registró 22 goles y 19 asistencias en los 58 encuentros que disputó.

