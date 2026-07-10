José Mourinho tras su primera práctica con Real Madrid: "Estoy aquí para ayudar a todos a ser mejores"

José Mourinho ya trabaja con el Real Madrid. El entrenador portugués inició oficialmente su segunda etapa al mando de la Casa Blanca y brindó sus primeras impresiones tras culminar su primer entrenamiento con el equipo, con miras al inicio de la próxima temporada europea, que comenzará tras el Mundial 2026, que se disputa en Norteamérica.

En declaraciones para la prensa del Real Madrid, José Mourinho expresó su felicidad por volver a dirigir al cuadro madridista y señaló que busca potenciar la calidad de sus dirigidos, a fin de posicionar nuevamente al club en la lucha por el título de LaLiga y la próxima edición de la Champions League.

“No estoy aquí preocupado por mí o por si voy a ganar mucho o poco. Estoy para ayudar a todos a ser mejores: jugadores, staff... Crear una cultura de trabajo, de responsabilidad, de ambición y de algo que yo conozco bien que es la responsabilidad, el honor de trabajar para el Real Madrid, y a mí me gusta mucho este concepto; no es trabajar en el Real Madrid, es trabajar para el Real Madrid”, señaló.

Mourinho y su primer partido

Cabe precisar que José Mourinho se estrenará en el banquillo madridista el próximo sábado 1 de agosto, cuando el Real Madrid enfrente a la Fiorentina de Italia en un amistoso de pretemporada que se llevará a cabo en el Wörthersee Stadion, en Austria.

En esta nueva etapa al mando del conjunto merengue, Mourinho estará acompañado de un cuerpo técnico conformado por João Tralhão y Pedro Machado como asistentes técnicos; António Dias como preparador físico; y Roberto Merella y Nuno Santos como entrenadores de porteros. A ellos también se sumará el exjugador Sami Khedira.

Por lo pronto, el estratega de 63 años continuará trabajando con el primer equipo y evaluará a los futbolistas con los que podrá contar de cara al inicio de la temporada, así como la llegada de más refuerzos.

¿Qué jugadores han llegado?

Hasta el momento, Real Madrid ha confirmado cuatro fichajes para su plantel: el lateral Marc Cucurella, proveniente del Chelsea, el volante Bernardo Silva quien llega tras su paso por el Manchester City e Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries.