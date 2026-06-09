¡Se viene Mourinho! Real Madrid hizo oficial la salida de Álvaro Arbeloa como entrenador

Real Madrid acaba de hacer oficial la salida de Álvaro Arbeloa como técnico del equipo, mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que señala que la decisión se tomó de mutuo acuerdo. Tras ello, solo queda esperar que en las próximas horas se oficialice la incorporación de José Mourinho, el 'The Special One', una de las promesas que realizó Florentino Pérez durante su campaña de reelección.

“El Real Madrid C. F. y Álvaro Arbeloa han llegado a un acuerdo para poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo.

El Real Madrid se siente muy agradecido a Álvaro Arbeloa, que durante toda su trayectoria en el club, desde que llegó a nuestra cantera, ha demostrado siempre lealtad, compromiso y profesionalidad. Su figura representa un ejemplo de los valores de nuestro club”.

El Real Madrid, que será siempre su casa, le desea a Álvaro Arbeloa y a toda su familia mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas”, se lee en el comunicado del club.