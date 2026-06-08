Mbappé recibe terribles noticias en medio de los rumores sobre la llegada de Álvarez al Real Madrid

El Real Madrid sigue reforzándose de cara a la próxima temporada. Tras el parón internacional por el Mundial 2026, los clubes ya comenzaron a mover el mercado de fichajes, conscientes de que las incorporaciones serán clave para alcanzar sus objetivos. En ese contexto, el cuadro blanco no es la excepción. Luego de la reciente reelección de Florentino Pérez, la afición madridista se ha ilusionado con la llegada de grandes refuerzos.

Uno de los nombres que más ha sonado en las últimas semanas es el de Julián Álvarez, quien podría dejar el Atlético de Madrid. Aunque por ahora no existe nada confirmado, se sabe que los principales interesados en el delantero argentino serían el Real Madrid y el Barcelona. Sin embargo, quien también ha llamado la atención en medio de estos rumores es Kylian Mbappé, que recibió una dura noticia relacionada con esta posible operación.

Mbappé y la dura noticia que recibió en medio de los rumores sobre la llegada de Julián Álvarez al Real Madrid

De acuerdo con la última actualización de Transfermarkt, el delantero francés sufrió una devaluación de 20 millones de euros en su valor de mercado. Esta reducción es significativa, ya que anteriormente compartía el primer lugar con la estrella del Barcelona, Lamine Yamal.

De esta manera, Kylian Mbappé pasó de estar valorizado en 200 millones de euros a tener un valor actual de 180 millones, dejando de liderar en solitario el ranking de los futbolistas más cotizados.

Mbappé se desvaluó y paso a cotizarse en 180 millones

Por su parte, el argentino ha aumentado su valor tras sus buenas actuaciones en la temporada pasada, hasta llegar a los 100 millones de euros. Esta cifra obliga a los grandes clubes a desembolsar montos elevados si quieren ficharlo.