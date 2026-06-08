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Eriksen rompe su silencio tras desplomarse en partido de Dinamarca: "Quiero que sepan que..."
Mediante sus redes sociales, el jugador danés se pronunció tras lo sucedido durante el partido contra Ucrania, el cual tuvo que ser suspendido.
Christian Eriksen reapareció en sus redes sociales luego de que se desplomó en un partido amistoso entre Dinamarca y Ucrania, lo que generó pánico entre los presentes, pues se recordó el episodio que vivió en 2021, cuando se enfrentaba a Finlandia en la Eurocopa. Todo empezó cuando se disputaba el encuentro y, al minuto 64, el jugador se llevó la mano al pecho para, acto seguido, caer sobre el césped.
Es en este sentido que tras los hechos, se informó que su salud se encontraba estable y esto lo dejó en claro tras pronunciarse mediante sus redes sociales calmando así a los seguidores de este gran jugador.
PUEDES VER: Christian Eriksen causó conmoción tras desplomarse durante el partido entre Dinamarca vs Ucrania
Eriksen rompe su silencio tras desplomarse en partido de Dinamarca
Mediante sus redes sociales, el danés señaló que esta vez fue muy diferente a lo que sucedió en 2021 y explicó los detalles que desencadenaron este desplome.
"Quiero que todos sepan que me encuentro bien y que ya estoy en casa con mi familia. Como pueden imaginar, recibir una descarga de mi desfibrilador implantable (ICD) tuvo un gran impacto tanto en mí como en mi familia, pero quiero tranquilizar a todos asegurándoles que esta fue una situación diferente a la que ocurrió en 2021. Me siento bien y mi recuperación ya ha comenzado.
Además de estar agradecido por el apoyo y la asistencia de todos los jugadores y del equipo médico en el campo, también estoy inmensamente agradecido con los doctores que han cuidado de mí y de mi corazón a lo largo de los años. Gracias a su experiencia, mi desfibrilador hizo exactamente aquello para lo que fue diseñado: protegerme cuando lo necesitaba.
Por ahora, mi prioridad es recuperarme, pasar tiempo con mi familia, irme de vacaciones y jugar al fútbol con mis hijos", escribió el futbolista mediante su cuenta de IG.
Eriksen se pronuncio vía redes sociales
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