0
EN VIVO
Francia vs Irlanda del Norte
EN DIRECTO
Previa de Perú vs España

Eriksen rompe su silencio tras desplomarse en partido de Dinamarca: "Quiero que sepan que..."

Mediante sus redes sociales, el jugador danés se pronunció tras lo sucedido durante el partido contra Ucrania, el cual tuvo que ser suspendido.

Antonio Vidal
Eriksen rompe su silencio tras desplomarse en partido de Dinamarca. Foto: composición Líbero
Eriksen rompe su silencio tras desplomarse en partido de Dinamarca. Foto: composición Líbero
COMPARTIR

Christian Eriksen reapareció en sus redes sociales luego de que se desplomó en un partido amistoso entre Dinamarca y Ucrania, lo que generó pánico entre los presentes, pues se recordó el episodio que vivió en 2021, cuando se enfrentaba a Finlandia en la Eurocopa. Todo empezó cuando se disputaba el encuentro y, al minuto 64, el jugador se llevó la mano al pecho para, acto seguido, caer sobre el césped.

Es en este sentido que tras los hechos, se informó que su salud se encontraba estable y esto lo dejó en claro tras pronunciarse mediante sus redes sociales calmando así a los seguidores de este gran jugador.

Eriksen volvió a sufrir un desmayo. Foto: composición Líbero

PUEDES VER: Christian Eriksen causó conmoción tras desplomarse durante el partido entre Dinamarca vs Ucrania

Eriksen rompe su silencio tras desplomarse en partido de Dinamarca

Mediante sus redes sociales, el danés señaló que esta vez fue muy diferente a lo que sucedió en 2021 y explicó los detalles que desencadenaron este desplome.

"Quiero que todos sepan que me encuentro bien y que ya estoy en casa con mi familia. Como pueden imaginar, recibir una descarga de mi desfibrilador implantable (ICD) tuvo un gran impacto tanto en mí como en mi familia, pero quiero tranquilizar a todos asegurándoles que esta fue una situación diferente a la que ocurrió en 2021. Me siento bien y mi recuperación ya ha comenzado.

Además de estar agradecido por el apoyo y la asistencia de todos los jugadores y del equipo médico en el campo, también estoy inmensamente agradecido con los doctores que han cuidado de mí y de mi corazón a lo largo de los años. Gracias a su experiencia, mi desfibrilador hizo exactamente aquello para lo que fue diseñado: protegerme cuando lo necesitaba.

Por ahora, mi prioridad es recuperarme, pasar tiempo con mi familia, irme de vacaciones y jugar al fútbol con mis hijos", escribió el futbolista mediante su cuenta de IG.

Eriksen se pronuncio vía redes sociales

Eriksen se pronuncio vía redes sociales

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Partidos de hoy, lunes 8 de junio: programación, horarios y dónde ver fútbol EN VIVO

  2. Francia vs. Irlanda del Norte, amistoso EN VIVO: horario, canal y prónostico del partido

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano