Christian Eriksen volvió a preocupar al mundo del fútbol durante el partido entre Dinamarca y Ucrania. El volante sufrió un nuevo desmayo, tal como sucedió en la Eurocopa 2021.

Ante este duro suceso, el médico de la selección danesa, Morten Boesen, reveló detalles sobre el futbolista del Wolfsburgo y confirmó que se encuentra estable.

¿Qué dijo el doctor de Dinamarca sobre Christian Eriksen?

"Christian Eriksen está bien y salió del campo por su propio pie. Según lo que veo, el marcapasos respondió como debía. Estuvo brevemente inconsciente, pero recuperó la conciencia muy rápidamente, y rápidamente estuvimos en contacto con él", empezó diciendo el galeno.

Luego, añadió que Eriksen estará bajo observación médica: "Ahora se someterá a más exámenes en el hospital para determinar qué causó el incidente. Estamos en contacto continuo con él y con los médicos del hospital".

Finalmente, señaló que el propio futbolista le pidió que transmita tranquilidad a todos los que estaban preocupados por él: "Christian está bien y me pidió que enviara sus saludos a todos los jugadores y les dijera que estaba bien".