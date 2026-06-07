- Hoy:
- Partidos de hoy
- Perú vs España
- Francia vs Irlanda del Norte
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
- Mundial 2026
Médico de Dinamarca reveló detalles sobre Christian Eriksen tras sufrir nuevo desmayo: "Se encuentra..."
Morten Boesen, médico de la selección de Dinamarca, brindó un primer parte médico sobre la delicada situación de Christian Eriksen.
Christian Eriksen volvió a preocupar al mundo del fútbol durante el partido entre Dinamarca y Ucrania. El volante sufrió un nuevo desmayo, tal como sucedió en la Eurocopa 2021.
Ante este duro suceso, el médico de la selección danesa, Morten Boesen, reveló detalles sobre el futbolista del Wolfsburgo y confirmó que se encuentra estable.
PUEDES VER: Alineaciones Perú vs España: el potente once de Mano Menezes para ganar su segundo partido
¿Qué dijo el doctor de Dinamarca sobre Christian Eriksen?
"Christian Eriksen está bien y salió del campo por su propio pie. Según lo que veo, el marcapasos respondió como debía. Estuvo brevemente inconsciente, pero recuperó la conciencia muy rápidamente, y rápidamente estuvimos en contacto con él", empezó diciendo el galeno.
Luego, añadió que Eriksen estará bajo observación médica: "Ahora se someterá a más exámenes en el hospital para determinar qué causó el incidente. Estamos en contacto continuo con él y con los médicos del hospital".
Finalmente, señaló que el propio futbolista le pidió que transmita tranquilidad a todos los que estaban preocupados por él: "Christian está bien y me pidió que enviara sus saludos a todos los jugadores y les dijera que estaba bien".
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90