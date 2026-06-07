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Médico de Dinamarca reveló detalles sobre Christian Eriksen tras sufrir nuevo desmayo: "Se encuentra..."

Morten Boesen, médico de la selección de Dinamarca, brindó un primer parte médico sobre la delicada situación de Christian Eriksen.

Gary Huaman
Christian Eriksen volvió a sufrir un desmayo tal como sucedió en la Eurocopa.
Christian Eriksen volvió a sufrir un desmayo tal como sucedió en la Eurocopa. | Foto: difusión
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Christian Eriksen volvió a preocupar al mundo del fútbol durante el partido entre Dinamarca y Ucrania. El volante sufrió un nuevo desmayo, tal como sucedió en la Eurocopa 2021.

Ante este duro suceso, el médico de la selección danesa, Morten Boesen, reveló detalles sobre el futbolista del Wolfsburgo y confirmó que se encuentra estable.

La selección peruana enfrentará a la española en México por la fecha FIFA.

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¿Qué dijo el doctor de Dinamarca sobre Christian Eriksen?

"Christian Eriksen está bien y salió del campo por su propio pie. Según lo que veo, el marcapasos respondió como debía. Estuvo brevemente inconsciente, pero recuperó la conciencia muy rápidamente, y rápidamente estuvimos en contacto con él", empezó diciendo el galeno.

Luego, añadió que Eriksen estará bajo observación médica: "Ahora se someterá a más exámenes en el hospital para determinar qué causó el incidente. Estamos en contacto continuo con él y con los médicos del hospital".

Finalmente, señaló que el propio futbolista le pidió que transmita tranquilidad a todos los que estaban preocupados por él: "Christian está bien y me pidió que enviara sus saludos a todos los jugadores y les dijera que estaba bien".

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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