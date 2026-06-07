Christian Eriksen causó conmoción tras desplomarse durante el partido entre Dinamarca vs Ucrania

Christian Eriksen volvió a generar preocupación en el mundo del fútbol luego de que tuviera que ser atendido de emergencia. Al recordar el episodio de la Eurocopa 2021, en el que sufrió un paro cardíaco en pleno partido.

“Christian se encuentra bien y salió del campo por su propio pie. Por lo que veo, el marcapasos funciona correctamente. Perdió el conocimiento brevemente, pero lo recuperó rápidamente y nos pusimos en contacto con él enseguida. Ahora necesita someterse a más pruebas en el hospital para determinar la causa del incidente. Estamos en contacto constante con él y con los médicos del hospital. Christian se encuentra bien y me pidió que saludara a todos los jugadores y les dijera que estaba bien”, se lee en el parte médico.

Parte médico de Dinamarca sobre Erikse. Foto: ESPN

Jugador danés sufrió un nuevo desmayo

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