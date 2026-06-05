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Perú logró su primer triunfo en la era de Mano Menezes

Próximo partido de Perú vs España: fecha, hora y canal del amistoso internacional fecha FIFA

Tras el triunfo ante Haití, la selección peruana enfrentará un difícil encuentro ante España en México. Revisa aquí todo sobre este amistoso.

Gary Huaman
La selección peruana enfrentará a España en México por la fecha FIFA.
La selección peruana enfrentará a España en México por la fecha FIFA. | Foto: composición Líbero/AFP
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La selección peruana sacó un fundamental triunfo ante Haití por 2-1 y ahora ya piensa en España por el segundo amistoso de la fecha internacional FIFA. Los dirigidos por Mano Menezes le dieron vuelta a los centroamericanos en el Nu Stadium, en Miami y el brasileño consiguió su primer triunfo con la Bicolor. Ahora, el próximo reto será ante la Furia Roja que se está preparando para su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Perú venció 2-1 a Haití por un partido amistoso internacional desde Miami, Estados Unidos.

PUEDES VER: Perú obtuvo su primera victoria en la era Mano Menezes ante Haití

Previo a este encuentro, la selección española empató de manera sorpresiva ante Irak por 1-1. Ferran Torres abrió el marcador a los 16 minutos y muchos pensaban que se venía una goleada, pero los asáticos convirtieron la paridad a los 27’ y el marcador no se movió más. En la siguiente nota podrás revisar todo acerca del Perú vs España en la ciudad de Puebla.

¿Cuándo juegan Perú vs España por la fecha internacional FIFA?

El amistoso internacional entre Perú vs España por la fecha internacional FIFA se llevará a cabo el próximo lunes 8 de junio en el Estadio Cuauhtémic, en Puebla, México.

¿A qué hora juegan Perú vs España por la fecha internacional FIFA?

El enfrentamiento entre Perú vs España está pactado para que empiece a partir de las 9.00 p. m. (hora peruana) y 4.00 a. m. (hora española) del martes 9.

¿Dónde ver Perú vs España por la fecha internacional FIFA?

La transmisión del amistoso entre Perú vs España estará a cargo de Movistar Deportes (03 y 703 en HD), América TV (04 y 704 en HD) y ATV (09 y 709 en HD). Si deseas seguirlo vía streaming, entonces deberás conectarte a Movistar Play, América TV GO y ATV GO.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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