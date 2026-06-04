Perú vs España: antecedentes, historial y lo que necesitas saber del amistoso internacional

El próximo lunes 8 de junio, el histórico Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México, será el escenario de un choque internacional que paralizará los corazones de miles de aficionados. Aunque la selección peruana, dirigida por Mano Menezes, no logró su boleto para la Copa del Mundo de este año, se presenta a este compromiso con el orgullo intacto y el deseo de arruinarle la fiesta a una de las potencias más temidas del planeta. Para la escuadra incaica, enfrentar a este gigante europeo significa mucho más que un simple partido de preparación; es la vitrina perfecta para demostrar de qué está hecha su nueva base de futbolistas y competir cara a cara con la élite.

Perú vs España: antecedentes e historial

El historial favorece de manera absoluta a los europeos. Ambas selecciones se han visto las caras en apenas tres ocasiones previas y en todas ellas la victoria sonrió al bando español. El primer registro data de un lejano 1960 en Lima, donde España se impuso por un cómodo 3-1. Décadas más tarde, en el 2004, la Roja volvió a festejar con un ajustado 2-1 en Barcelona, repitiendo exactamente el mismo marcador en su último cara a cara, disputado en Huelva en 2008. Así, la Blanquirroja viaja a México con una cuenta pendiente y la ambición histórica de romper el maleficio por primera vez.

¿Cómo llegan Perú vs España?

En el plano de las plantillas, el encuentro ofrece un choque de realidades sumamente atractivo para el espectador neutro. Perú saltará a la cancha con una convocatoria que equilibra la jerarquía de hombres experimentados como Yoshimar Yotún y André Carrillo, junto con el ímpetu de jóvenes promesas como Kenji Cabrera, Adrián Quiroz, entre otros, quienes buscan consolidarse en este nuevo proceso. Al frente, España exhibirá su habitual arsenal de estrellas de la talla de Nico Williams, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal. No obstante, el espectáculo tendrá una baja sensible de última hora: la joya del Barcelona, Lamine Yamal, quedó descartado debido a una persistente lesión muscular que encendió las alarmas en el banquillo ibérico.

Perú vs España: fecha, día, hora y canal

Con los ingredientes sobre la mesa, el ambiente en Puebla promete ser espectacular. Mientras los hinchas mexicanos y la fiel comunidad peruana abarrotan las tribunas del Cuauhtémoc, los aficionados en Sudamérica podrán seguir las acciones en vivo este lunes 8 de junio a partir de las 21.00 horas (hora peruana). Será un choque de estilos fascinante: el toque técnico, dinámico y la posesión abrumadora de España frente a la garra, el repliegue defensivo y la picardía en el contragolpe de Perú. No hay espacio para especulaciones; todo está servido para vivir 90 minutos de pura intensidad futbolística. La transmisión será por América TV, ATV y Movistar Deportes.