Futbolista de Haití sorprende con rotundo concepto sobre la selección peruana: "No es..."

La selección peruana se alista apara afrontar una nueva fecha FIFA donde su primer rival será Haití por un partido amistosos. La ‘Bicolor’ aún no suma victorias para el mando de Mano Menezes, por lo que aspira a vencer a un rival mundialista. En la previa del partido, el jugador Derrick Etienne sorprendió con su opinión sobre el combinado nacional.

Futbolista de Haití sorprende con rotundo concepto sobre la selección peruana

El amistoso entre Perú y la selección de Haití ha generado gran expectativa entre los aficionados. El combinado caribeño cuenta con varios futbolistas que militan en ligas europeas y además llegará con la confianza de haber asegurado su presencia en el Mundial 2026. Del lado peruano, la atención también está puesta en la alineación de Mano Menezes al frente de la 'Bicolor'.

En ese contexto, las cámaras de Jax Latin Media conversaron con Derrick Etienne, quien fue consultado sobre lo que espera del encuentro ante la selección peruana. El atacante destacó la historia y el prestigio del combinado nacional, aunque reconoció que atraviesa una etapa distinta a la de años anteriores.

Video: Jax Latin Media

"Creo que obviamente (Perú) no es exactamente el mismo equipo, pero es un equipo que jugó contra Brasil, un equipo que tiene un pedigrí bien conocido. Creo que va a presentar algunos desafíos para nosotros, va a ser bueno jugar contra ellos. Van a tener una buena base de fans también, así que creo que será un buen partido", manifestó.

Asimismo, Derrick Etienne señaló que esperan un ambiente especial por la presencia masiva de hinchas peruanos en las tribunas.

Derrick Etienne reveló que no han estudiado a Perú

Por otro lado, reveló que aún no han realizado un análisis detallado de la selección peruana, aunque dejó claro que respetan a todos sus rivales y que no subestimarán a Perú.

"No hemos hecho ningún scout de ellos. En este momento nuestro enfoque es juego por juego, así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a sentarnos y luego a prepararnos. Es muy importante para el grupo que no miremos por encima de nadie. Vamos a respetar a cada equipo que enfrentemos y vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible", concluyó.